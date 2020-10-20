Названы сферы, зарплаты в которых не пострадали от коронавируса

Минувшим летом на рынке труда специалисты наблюдали необычное явление: желаемые зарплаты, указываемые в резюме, оказались ниже предлагаемых работодателями, тогда как обычно ситуация обратная - соискатели всегда претендуют на более высокий доход, чем им хотят платить будущие начальники.

Зарплатные предложения работодателей достигали в отдельных отраслях и регионах 17 тысяч рублей при среднем ожидании дохода в 40 тысяч рублей. Этот парадокс обнаружили аналитики рекрутингового сервиса HeadHunter, проанализировав по просьбе "РГ" полмиллиона вакансий и 4 млн резюме, размещенных на портале с января по сентябрь этого года.

"В среднем по России максимальный разрыв в зарплатных ожиданиях и предложениях был зафиксирован в мае и июне, когда соискатели в среднем просили зарплату на 5 тысяч рублей ниже, чем предлагали работодатели, при этом размер ожидаемой зарплаты составлял 44-45 тысяч рублей в среднем, - отмечает директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru Наталья Данина. - В течение лета и начала осени этот разрыв постепенно сокращался (вместе со снижением показателя конкуренции с 8 человек на место в мае до 6 в сентябре) и в сентябре составил всего 208 рублей". До пандемии работники обычно просили на 2-5 тысяч рублей больше, чем было указано в вакансиях.

В столице работники в летние месяцы готовы были сбросить 1,5-2 тысячи с ожидаемой зарплаты в 63 тысячи рублей. Однако к сентябрю ситуация стала близка к традиционной, и запросы соискателей вновь оказались на 4-5 тысяч рублей выше предложений работодателей. Показатель конкуренции при этом вернулся к своим "доковидным" значениям на уровне девяти человек на место.

Наибольшую уступчивость в своих притязаниях при поиске работы показали сотрудники спортивных и фитнес-клубов, а также салонов красоты - они были согласны получать на 7,6 тысячи рублей меньше, чем предлагали работодатели: 44,1 тысячи вместо 51,7 тысячи рублей, рабочий персонал соглашался на 40 тысяч рублей при доступных предложениях в 57 тысяч рублей (дисконт - 17 тысяч рублей). В сфере искусства, развлечений и масс-медиа аналогичные показатели составляли максимум 46 тысяч рублей вместо 50 тысяч рублей (разрыв в 4 тысячи рублей). В большинстве других профессий сложилась аналогичная ситуация. По мнению аналитиков HeadHuner, оставшиеся без работы люди хотели за счет сокращения своего будущего дохода повысить шансы на быстрое трудоустройство.

Однако при этом нашлись несколько профессий, представители которых даже в самые сложные месяцы уверенно держали марку востребованных специалистов и просили в среднем на 10 тысяч рублей больше, чем предлагали работодатели. Среди них - люди из IT и телекома (средняя ожидаемая зарплата в мае - 65 тысяч рублей), сферы закупок, консультирования, а также юристы (по 59 тысяч рублей).

Рекордсменами же стали представители высшего менеджмента. Они готовы были руководить предприятиями и организациями в среднем за 95 тысяч рублей в месяц, что на 25 тысяч рублей больше суммы, в которую их труды оценивали работодатели.