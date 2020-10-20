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Рубрика: Экономика

Названы сферы, зарплаты в которых не пострадали от коронавируса

Текст: Алексей Дуэль
Минувшим летом на рынке труда специалисты наблюдали необычное явление: желаемые зарплаты, указываемые в резюме, оказались ниже предлагаемых работодателями, тогда как обычно ситуация обратная - соискатели всегда претендуют на более высокий доход, чем им хотят платить будущие начальники.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Зарплатные предложения работодателей достигали в отдельных отраслях и регионах 17 тысяч рублей при среднем ожидании дохода в 40 тысяч рублей. Этот парадокс обнаружили аналитики рекрутингового сервиса HeadHunter, проанализировав по просьбе "РГ" полмиллиона вакансий и 4 млн резюме, размещенных на портале с января по сентябрь этого года.

Фото: iStock
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"В среднем по России максимальный разрыв в зарплатных ожиданиях и предложениях был зафиксирован в мае и июне, когда соискатели в среднем просили зарплату на 5 тысяч рублей ниже, чем предлагали работодатели, при этом размер ожидаемой зарплаты составлял 44-45 тысяч рублей в среднем, - отмечает директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru Наталья Данина. - В течение лета и начала осени этот разрыв постепенно сокращался (вместе со снижением показателя конкуренции с 8 человек на место в мае до 6 в сентябре) и в сентябре составил всего 208 рублей". До пандемии работники обычно просили на 2-5 тысяч рублей больше, чем было указано в вакансиях.

В столице работники в летние месяцы готовы были сбросить 1,5-2 тысячи с ожидаемой зарплаты в 63 тысячи рублей. Однако к сентябрю ситуация стала близка к традиционной, и запросы соискателей вновь оказались на 4-5 тысяч рублей выше предложений работодателей. Показатель конкуренции при этом вернулся к своим "доковидным" значениям на уровне девяти человек на место.

Наибольшую уступчивость в своих притязаниях при поиске работы показали сотрудники спортивных и фитнес-клубов, а также салонов красоты - они были согласны получать на 7,6 тысячи рублей меньше, чем предлагали работодатели: 44,1 тысячи вместо 51,7 тысячи рублей, рабочий персонал соглашался на 40 тысяч рублей при доступных предложениях в 57 тысяч рублей (дисконт - 17 тысяч рублей). В сфере искусства, развлечений и масс-медиа аналогичные показатели составляли максимум 46 тысяч рублей вместо 50 тысяч рублей (разрыв в 4 тысячи рублей). В большинстве других профессий сложилась аналогичная ситуация. По мнению аналитиков HeadHuner, оставшиеся без работы люди хотели за счет сокращения своего будущего дохода повысить шансы на быстрое трудоустройство.

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Однако при этом нашлись несколько профессий, представители которых даже в самые сложные месяцы уверенно держали марку востребованных специалистов и просили в среднем на 10 тысяч рублей больше, чем предлагали работодатели. Среди них - люди из IT и телекома (средняя ожидаемая зарплата в мае - 65 тысяч рублей), сферы закупок, консультирования, а также юристы (по 59 тысяч рублей).

Рекордсменами же стали представители высшего менеджмента. Они готовы были руководить предприятиями и организациями в среднем за 95 тысяч рублей в месяц, что на 25 тысяч рублей больше суммы, в которую их труды оценивали работодатели.

Экономика Работа Зарплата Пандемия коронавируса COVID-19

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