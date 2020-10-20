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Не обновляйтесь. Опасная версия Windows 10 "убивает" компьютеры

Текст:   Антон Благовещенский
20.10.2020,  
14:17
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Пакеты обновлений для Windows 10, которые Microsoft начала распространять ранее в этом месяце, приносят на компьютеры многочисленные ошибки в работе, вплоть до "синих экранов смерти", пишет TechRadar.

Речь, по данным издания, идет об апдейтах с номерами KB4579311 и KB4577671 - как выяснилось, они содержат не только исправления багов и уязвимостей, но и новые ошибки.

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Помимо аварийного завершения работы системы ("синий экран смерти"), пользователи столкнулись с сообщениями о различных ошибках, некорректной работе звуковой подсистемы. В Microsoft официально сообщили, что устанавливать проблемные апдейты не нужно.

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