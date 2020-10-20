Наше искусство понесло еще одну невосполнимую потерю: не стало народной артистки России Ирины Скобцевой.

…1955-й год, в кино идет период "малокартинья", когда считалось, что "лучше меньше, да лучше". Меньше - получалось, лучше - не всегда, и когда на экраны страны вышел фильм Сергея Юткевича "Отелло" - экранизация шекспировской трагедии, это стало чуть ли не национальным праздником. Отелло играл Сергей Бондарчук, а в роли Дездемоны впервые явилась зрителям девушка неземной, воздушной красоты, сражавшая нежной хрупкостью и совершенно ангельским голосом. Через много десятилетий на фестивале "Кинотавр" ее увенчают почетным призом "За трепетность таланта и чарующую женственность" - чудесным образом эти качества Ирина Скобцева сохраняла до самой смерти в 93 года.

При таких внешних данных молодую выпускницу Школы-студии МХАТа в любом случае стали бы снимать наперебой - наше кино как раз приходило в себя после "малокартинья", и актрисы такого уровня были весьма востребованы: советский человек на экране должен быть красивым - совершенно серьезно требовала партия. Но у Ирины Скобцевой, в дополнение к ослепительной красоте, был большой многогранный талант, позволявший ей появляться в фильмах самых разных жанров. Включая даже комедию, где проявилось ее редчайшее в актерской среде качество - юмор тонкий, как бы пастельный, исторгавший в зале не хохот, а улыбки. Она снялась в комедиях Эльдара Рязанова ("Зигзаг удачи", где ее героиню "исключили из кассы взаимной помощи"), Георгия Данелии (в роли врача-психиатра из фильма "Тридцать три") и в колоритной роли "дамы с зонтиком" в одном из ярчайших фильмов оттепельной поры "Я шагаю по Москве". Это были снайперски точные попадания: два-три неуловимых штриха - и возникал образ, запоминавшийся на годы.

Она играла фантастику в "Молчании доктора Ивенса", коварных иностранных агентесс с жестким взглядом ("Тайник у Красных камней", "Пятьдесят на пятьдесят"), знаменитую певицу и педагога в музыкальной мелодраме "Ты мой восторг, мое мученье…". Никогда не была спесивой и не отказывалась от маленьких ролей, своим талантом и своим присутствием делая их большими - таковы Хозяйка корчмы из "Бориса Годунова" Сергея Бондарчука, консервативная мать главной героини в "Зависти богов" Владимира Меньшова или Бабушка в фантастическом фильме своего сына Федора Бондарчука "Обитаемый остров".

Ей повезло иметь дело с лучшими мастерами нашего кино и театра - было у кого учиться, с кем творчески соревноваться. Она играла рядом с великой Серафимой Бирман в экранизации пьесы Леонида Леонова "Обыкновенный человек", снималась с Василием Меркурьевым в "Сереже", Анатолием Кторовым, Вячеславом Тихоновым, Олегом Табаковым, Василием Лановым в "Войне и мире", Андреем Поповым, Лидией Сухаревской и Михаилом Названовым в "Поединке" по Куприну, где сыграла главную роль Шурочки. Словно рожденная для ролей светских львиц, она замечательно воплотила образ простой русской женщины, потерявшей на войне мужа и в послевоенной разрухе вырастившей троих детей - это был фильм Бориса Барнета "Аннушка". Но и светским героиням отчаянно везло оттого, что в нашем кино была такая актриса: среди ее самых незабываемых, эффектнейших ролей - Элен Курагина в "Войне и мире", Герцогиня в "Белых ночах", Баронесса в "Человеке в штатском", Графиня ("Степь" Сергея Бондарчука" по Чехову), графиня Панина (советско-итальянские "Красные колокола")…

Ирине Скобцевой было уже за восемьдесят, когда она сыграла свою последнюю главную роль в исторической драме "Золото" по сценарию Олега Богаева на Свердловской киностудии. Ее последнее появление на экране относится к 2016 году - это была небольшая роль в детективе "Опасные каникулы".

Большая актриса ушла, но ее талант продолжается в кинематографической династии, начало которой дал ее семейный союз с великим Сергеем Бондарчуком: в кино успешно работает Федор Бондарчук, успешно снимается Константин Крюков. Актерский дар и немеркнущая красота Ирины Скобцевой останутся в нашей памяти как одна из самых светлых глав истории российского кино.