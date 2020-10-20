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20.10.2020 18:17
Рубрика: Экономика

Новак: Пока рано говорить о каких-либо изменениях в сделке ОПЕК+

Текст: Сергей Тихонов

О будущем сделки ОПЕК+ и каких-либо изменениях в ее условиях говорить пока рано, необходимо понять, как будет развиваться ситуация на нефтяном рынке. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак.

Фото: iStock
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"Говорить о будущем сделки ОПЕК + за пределами декабря пока рано. Нам нужно понять, как будет развиваться ситуация в течение месяца", - сказал министр, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее о возможности изменения параметров сделки и сохранения общего объема сокращения добычи в 7,7 млн баррелей в сутки на какой-то период в 2021 году заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо. По его словам, окончательное решение будет принято в конце ноября - начале декабря этого года.

Первоначально планировалось, что с начала 2021 года объем общего сокращения добычи нефти будет снижен до 5,5 млн баррелей в сутки.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК Правительство Минэнерго Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках

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