Новак: Россия исполняет обязательства по сделке ОПЕК+ близко к 100%

Россия всегда исполняет все свои обязательства по сделке ОПЕК+ близко к 100%, сказал глава Минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24" по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+.

Министр отметил, что после резкого падения спроса весной этого года из-за карантинных ограничений было не менее резкое восстановление потребления. "Если вы помните, спрос падал на 20-25 миллионов баррелей в сутки, а потом после того, как отменились различные карантинные меры, очень быстро стал восстанавливаться. Сейчас этот процесс сильно замедлился. Теперь много зависит от того, что будет происходить с мировой экономикой, с тем, какие меры принимают разные страны, борясь со второй волной COVID-19", - сказал Новак.

При этом, по его словам, видно значительное улучшение ситуации со спросом на основные нефтепродукты в сентябре-октябре этого года. "Авиационное сообщение уже восстановилось до уровня почти 70% от докризисного уровня, а спрос на АЗС - до 80-100% в зависимости от регионов", - подчеркнул Александр Новак.