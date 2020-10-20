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Рубрика: Экономика

Новак: Россия исполняет обязательства по сделке ОПЕК+ близко к 100%

Текст: Сергей Тихонов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Россия всегда исполняет все свои обязательства по сделке ОПЕК+ близко к 100%, сказал глава Минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24" по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+.

Фото: iStock
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Министр отметил, что после резкого падения спроса весной этого года из-за карантинных ограничений было не менее резкое восстановление потребления. "Если вы помните, спрос падал на 20-25 миллионов баррелей в сутки, а потом после того, как отменились различные карантинные меры, очень быстро стал восстанавливаться. Сейчас этот процесс сильно замедлился. Теперь много зависит от того, что будет происходить с мировой экономикой, с тем, какие меры принимают разные страны, борясь со второй волной COVID-19", - сказал Новак.

При этом, по его словам, видно значительное улучшение ситуации со спросом на основные нефтепродукты в сентябре-октябре этого года. "Авиационное сообщение уже восстановилось до уровня почти 70% от докризисного уровня, а спрос на АЗС - до 80-100% в зависимости от регионов", - подчеркнул Александр Новак.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Сокращение добычи нефти Пандемия коронавируса COVID-19

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