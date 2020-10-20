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Рубрика: Спорт

Набивал кулаки

Нурмагомедов показал, как тренировался перед боем с Гэтжи
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 236(8290)
Действующий чемпион UFC в легкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов признался, что подготовка к бою с временным чемпионом дивизиона американцем Джастином Гэтжи была сложной.

Поединок Нурмагомедов - Гэтжи состоится 24 октября на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. Хабиб как раз заканчивает тренировочный лагерь в Дубае. На своей странице в "Инстаграме" он опубликовал подборку фотографий, которые подписал так: "Это был тяжелый тренировочный лагерь, как физически, так и психологически. Никто не может остановить время и вернуть былое, только терпение и труд помогут нам".

Фото: AP Photo/Gregory Payan
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Последнюю защиту титула Нурмагомедов провел больше года назад. В сентябре 2019-го Хабиб победил Дастина Порье.

А Гэтжи завоевал право выйти в октагон с чемпионом, выиграв в мае у Тони Фергюсона.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

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