В субботу, 24 октября, обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет в Абу-Даби бой против американца Джастина Гэтжи. Сумеет ли Хабиб продлить свою победную серию до 29 боев или временный чемпион Гэтжи выиграет в пятый раз подряд и получит пояс? Интриг перед этим противостоянием предостаточно.

Последний бой Хабиб провел в сентябре 2019 года. Но в его готовности нет никаких сомнений: россиянин собирается победить Гэтжи. Фото: instagram.com /khabib_nurmagomedov

Место встречи — остров

Еще во время пандемии глава UFC Дана Уайт заявил, что поединок Хабиба с Гэтжи состоится на так называемом Бойцовском острове в Абу-Даби. Место это необычное: на нем есть не только песок и пальмы, но также и много отелей, торговые центры, парки развлечений, гоночная трасса. Остров Яс - огромная территория площадью 2500 га.

Важный момент: шоу UFC 254, главным событием которого станет бой Хабиба, пройдет без зрителей. Спортсмены, персонал UFC и журналисты живут в одном оте­ле. Выходить за пределы так называемой "зоны UFC" запрещено. А после прибытия в Абу-Даби обязателен двухнедельный карантин в гостиничном номере. По неподтвержденной информации, Нурмагомедов остановится не в отеле, а отдельном коттедже.

Подготовка бойцов

В последний раз Хабиб появлялся на октагоне год назад, когда он во второй раз защитил свой титул в легком весе благодаря победе над еще одним американцем - Дастином Порье.

Из-за пандемии коронавируса график Нурмагомедова был в значительной степени нарушен. Так, россиянин должен был провести поединок еще с одним представителем США Тони Фергюсоном, но он был отменен, поскольку Россия ограничила авиаперелеты в результате продолжающейся пандемии COVID-19. Бой Хабиба с Гэтжи был изначально запланирован на UFC 253, однако перенесен на предстоящий турнир по нераскрытым причинам.

Что касается Гэтжи, то последний поединок он провел в мае, победив Фергюсона и завоевав временный пояс UFC в легком весе. Это была его четвертая победа подряд. К бою с Хабибом Гэтжи готовился в США под руководством Тревора Уиттмана. Он также много работал с борцами-вольниками, а в Эмираты американец прилетел на прошлой неделе. Ну а Нурмагомедов находится в Дубае с 10 сентября. Вместе с ним туда прилетела команда из 20 человек.

Плюсы и минусы оппонентов

Хабиб - второй номер сводного рейтинга бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. В случае победы в субботу, вполне вероятно, он поднимется на первое место.

Стиль Нурмагомедова - перевести оппонента вниз, а там либо забить его, либо сделать удушающий/болевой. Кроме того, Хабиб продолжает прибавлять в грэпплинге (вид борьбы, в котором очень гармонично сочетаются приемы и техники, взятые из различных видов единоборств). В этом все смогли убедиться в поединке с Порье, когда россиянин в партере постоянно искал возможность выиграть досрочно, чего раньше за ним не наблюдалось.

12 миллионов евро может заработать за бой с Гэтжи Нурмагомедов

Если говорить о Гэтжи, то сейчас он считается одним из самых опасных соперников для Хабиба. Американец очень жестко бьет, причем как руками, так и ногами. Теперь к этим навыкам прибавились тайминг (чувство времени, своевременность, способность вовремя нанести атакующий или контратакующий удар) и тактика. При этом по части выносливости к Гэтжи есть определенные вопросы. С Фергю­соном его хватило на пять раундов, где никто не форсировал события и не взвинчивал темп. Плюс не было борьбы. У Хабиба другая тактика: он постоянно давит, меняет атаки. Так что у Джастина могут возникнуть проблемы под таким давлением.

Прогнозы

Нурмагомедов имеет чуть менее 72 процентов шансов победить в соответствии с рынком при коэффициенте 1,338. В то же время успех Гэтжи оценивается в 3,4 (28 процентов).

Где будем смотреть

Бой Хабиба с Гэтжи можно будет посмотреть на телеканале РЕН ТВ. Начало шоу - в 17.15. Но важно отметить, что поединок Нурмагомедова начнется не раньше 22.00 по Москве.

Цитаты

Хабиб Нурмагомедов: Я буду пытаться бороться с ним. Если защитится от тейкдауна (способ ведения поединка, применяя который бой переводят из стойки в партер на клеточный настил для продолжения боя с соперником, находящимся внизу) один раз - попытаюсь второй, третий, сотый. Моя цель - заставить его устать. Я сделаю так, что он выдохнется. Планирую финишировать его в третьем или четвертом раунде.

Джастин Гэтжи: Думаю, самая большая слабость Нурмагомедова заключается в том, что он считает себя безупречным. Он окружает себя людьми, которые ласкают его и постоянно хвалят. В конце концов, он дышит кислородом. Его мозг нуждается в нем. Если я закрою подачу кислорода на полсекунды, он уснет.