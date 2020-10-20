Федеральный закон от 15 октября 2020 г. N 326-ФЗ "О внесении изменений в статьи 29 и 40 Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 23 сентября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 7 октября 2020 года

Внести в Федеральный закон от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 46, ст. 5553; 2009, N 29, ст. 3582; 2011, N 15, ст. 2041; 2013, N 52, ст. 7003; 2015, N 29, ст. 4350, 4374; 2020, N 30, ст. 4765) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 29 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) осуществлять движение по платным автомобильным дорогам или платным участкам автомобильных дорог на транспортных средствах без внесения платы за проезд, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.";

2) статью 40 изложить в следующей редакции:

"Статья 40. Использование платной автомобильной дороги или платного участка автомобильной дороги

1. Использование платной автомобильной дороги или платного участка автомобильной дороги осуществляется пользователем платной автомобильной дорогой или платным участком автомобильной дороги (далее в настоящей статье - пользователь) на основании публичного договора с владельцем платной автомобильной дороги, автомобильной дороги, содержащей платные участки, или концессионером, частным партнером (в случае использования платной автомобильной дороги или автомобильной дороги, содержащей платные участки, на основании концессионного соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве) (далее в настоящей статье - оператор).

2. Оператор не вправе оказывать предпочтение одному пользователю перед другими пользователями в отношении заключения договора, указанного в части 1 настоящей статьи, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Отказ оператора от заключения с пользователем указанного договора при наличии возможности проезда по платной автомобильной дороге или платному участку автомобильной дороги не допускается.

3. Движение транспортных средств по платной автомобильной дороге или платному участку автомобильной дороги, обозначенным в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, допускается при условии внесения соответствующей платы за проезд. Въезд транспортных средств на платные автомобильные дороги или платные участки автомобильных дорог может осуществляться свободно (далее в настоящей статье - безбарьерный въезд) или через барьер (шлагбаум) (далее в настоящей статье - барьерный въезд).

4. Взимание платы за проезд по платной автомобильной дороге или платному участку автомобильной дороги осуществляется оператором.

5. Методика расчета платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, платным участкам таких автомобильных дорог (в том числе если платным участком автомобильной дороги является отдельное искусственное дорожное сооружение), за исключением созданных и (или) реконструированных на основании концессионных соглашений платных автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, платных участков таких автомобильных дорог (в том числе если платным участком автомобильной дороги является отдельное искусственное дорожное сооружение), утверждается соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

6. Максимальный размер платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, платным участкам таких автомобильных дорог (в том числе если платным участком автомобильной дороги является отдельное искусственное дорожное сооружение), за исключением созданных и (или) реконструированных на основании концессионных соглашений платных автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, платных участков таких автомобильных дорог (в том числе если платным участком автомобильной дороги является отдельное искусственное дорожное сооружение), устанавливается соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

7. Максимальный размер платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, платным участкам таких автомобильных дорог (в том числе если платным участком автомобильной дороги является отдельное искусственное дорожное сооружение), созданным и (или) реконструированным на основании концессионных соглашений, определяется решением о заключении концессионного соглашения, принимаемым в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, и не может превышать предельное значение, установленное соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

8. Оператор устанавливает размер платы за проезд транспортных средств по платной автомобильной дороге, платному участку автомобильной дороги, который не должен превышать установленный максимальный размер платы за проезд транспортных средств по платной автомобильной дороге, платному участку автомобильной дороги. При этом размер платы за проезд транспортных средств по платной автомобильной дороге или платному участку автомобильной дороги устанавливается равным для всех пользователей в отношении транспортных средств одной категории.

9. Внесение платы за проезд по платной автомобильной дороге или платному участку автомобильной дороги осуществляется способами, указанными в порядке, утверждаемом или устанавливаемом в соответствии с частью 12 настоящей статьи.

10. В случае, если оператор использует для взимания платы за проезд по платной автомобильной дороге или платному участку автомобильной дороги устройство, предназначенное для регистрации пользователя в информационной системе, используемой оператором для автоматизации и контроля сбора платы за проезд по платной автомобильной дороге или платному участку автомобильной дороги (далее в настоящей статье - электронное средство регистрации проезда), пользователь может вносить плату за проезд по платной автомобильной дороге или платному участку автомобильной дороги с его помощью, используя предварительно перечисленные им оператору денежные средства.

11. Пользователь вносит плату за проезд по платной автомобильной дороге или платному участку автомобильной дороги:

1) при барьерном въезде - при въезде на платную автомобильную дорогу или платный участок автомобильной дороги или при выезде с них транспортного средства, на котором пользователь осуществляет проезд по платной автомобильной дороге или платному участку автомобильной дороги. В случае, указанном в части 10 настоящей статьи, внесение платы за проезд может осуществляться с помощью электронного средства регистрации проезда;

2) при безбарьерном въезде:

а) при проезде по платной автомобильной дороге или платному участку автомобильной дороги транспортного средства, на котором пользователь осуществляет проезд по платной автомобильной дороге или платному участку автомобильной дороги, с помощью электронного средства регистрации проезда в случае, указанном в части 10 настоящей статьи;

б) в течение пяти суток после выезда транспортного средства, на котором пользователь осуществил проезд по платной автомобильной дороге или платному участку автомобильной дороги, с платной автомобильной дороги или платного участка автомобильной дороги в случае, если на платной автомобильной дороге или платном участке автомобильной дороги не используется для взимания платы электронное средство регистрации проезда, либо в случае, если у пользователя отсутствует электронное средство регистрации проезда, либо в случае, если пользователем, использующим электронное средство регистрации проезда, предварительно не были перечислены денежные средства оператору в качестве платы за проезд по платной автомобильной дороге или платному участку автомобильной дороги или денежные средства были перечислены в объеме, недостаточном для оплаты проезда по платной автомобильной дороге или платному участку автомобильной дороги (далее в настоящей статье - последующая оплата). Срок, в течение которого пользователь обязан произвести последующую оплату, исчисляется оператором с момента последней фиксации транспортного средства, на котором пользователь осуществил проезд по платной автомобильной дороге или платному участку автомобильной дороги, на платной автомобильной дороге или платном участке автомобильной дороги работающими в автоматическом режиме средствами фото- и киносъемки, видеозаписи, установленными оператором. Оператор предоставляет по запросу пользователя информацию о сроке, в течение которого пользователь обязан произвести последующую оплату, в соответствии с порядком, утверждаемым или устанавливаемым в соответствии с частью 12 настоящей статьи.

12. Порядок взимания платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, платным участкам таких автомобильных дорог утверждается соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления. Порядок взимания платы за проезд по платным частным автомобильным дорогам общего пользования, платным участкам таких дорог устанавливается собственниками таких дорог, таких участков. Указанные порядки должны содержать в том числе:

1) порядок информационного взаимодействия пользователя, в том числе зарегистрированного на территории иностранного государства, и оператора по вопросам о размере платы за проезд по платной автомобильной дороге или платному участку автомобильной дороги, о формах, способах и сроках внесения платы за проезд по платной автомобильной дороге или платному участку автомобильной дороги, в том числе в случае последующей оплаты;

2) порядок, формы и способы внесения пользователем платы за проезд по платной автомобильной дороге или платному участку автомобильной дороги, в том числе порядок, формы и способы последующей оплаты;

3) порядок, формы и способы предварительного перечисления денежных средств пользователем оператору в качестве платы за проезд по платной автомобильной дороге или платному участку автомобильной дороги, а также способы и порядок предоставления оператором пользователю электронного средства регистрации проезда.

13. Пользователь, не внесший плату за проезд по платной автомобильной дороге или платному участку автомобильной дороги в срок, установленный настоящим Федеральным законом, и в размере, установленном оператором в соответствии с частью 8 настоящей статьи, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Оператор обязан:

1) обеспечить беспрепятственный проезд транспортных средств по платной автомобильной дороге или платному участку автомобильной дороги при условии соблюдения предусмотренного скоростного режима;

2) устранять в установленные сроки неисправности, препятствующие нормальному использованию платной автомобильной дороги или платного участка автомобильной дороги;

3) обеспечивать пользователей информацией о стоимости проезда транспортных средств по платной автомобильной дороге или платному участку автомобильной дороги, о схеме платной автомобильной дороги или платного участка автомобильной дороги с обозначением пунктов взимания платы (если они расположены на такой автомобильной дороге или таком участке автомобильной дороги) и о маршрутах альтернативного бесплатного проезда, об оказываемых услугах, о порядке, формах, способах и системе их оплаты, о перечне услуг, входящих в стоимость проезда транспортных средств по такой автомобильной дороге или такому участку автомобильной дороги, и о порядке оказания этих услуг, в том числе посредством размещения такой информации на информационных табло, установленных в общедоступных местах на территориях пунктов взимания платы, местах въезда на платную автомобильную дорогу или платный участок автомобильной дороги и выезда с такой автомобильной дороги или такого участка автомобильной дороги;

4) обеспечивать пользователей информацией о размере платы, подлежащей внесению за проезд транспортных средств, на которых пользователи осуществили или планируют осуществить проезд по платной автомобильной дороге или платному участку автомобильной дороги, и сроке ее внесения, а в случае последующей оплаты или предварительного перечисления пользователем денежных средств оператору в качестве платы за проезд транспортного средства, на котором пользователь осуществил или планирует осуществить проезд по платной автомобильной дороге или платному участку автомобильной дороги, о факте поступления денежных средств и факте их списания после проезда, а также в случае, если денежные средства были перечислены в объеме, недостаточном для оплаты проезда, о необходимости перечисления оставшейся суммы и сроке ее перечисления.

15. Правила оказания услуг по организации проезда транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, платным участкам таких автомобильных дорог утверждаются соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления. Правила оказания услуг по организации проезда транспортных средств по платным частным автомобильным дорогам общего пользования, платным участкам таких дорог устанавливаются собственниками таких дорог, таких участков.".

Президент Российской Федерации В. Путин