Федеральный закон от 15 октября 2020 г. N 331-Ф3 "О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" в части совершенствования правового регулирования отдельных видов рыболовства"

Принят Государственной Думой 23 сентября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 7 октября 2020 года

Внести в Федеральный закон от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5270; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 50, ст. 6246; 2008, N 49, ст. 5748; 2011, N 1, ст. 32; 2013, N 27, ст. 3440; 2016, N 27, ст. 4282; 2018, N 49, ст. 7493; N 53, ст. 8401; 2019, N 18, ст. 2210) следующие изменения:

1) в части 3 статьи 191 слова "в отношении видов водных биоресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается, промышленное рыболовство во внутренних водных объектах" заменить словами ", в который включены рыболовные участки для осуществления промышленного рыболовства во внутреннем водном объекте, промышленное рыболовство в таком внутреннем водном объекте в отношении видов водных биоресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается,";

2) часть 4 статьи 20 изложить в следующей редакции:

"4. Прибрежное рыболовство в морских водах осуществляется в границах рыбохозяйственного бассейна юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в любом прибрежном субъекте Российской Федерации, к территории которого прилегают внутренние морские воды Российской Федерации и (или) территориальное море Российской Федерации, включенные в такой рыбохозяйственный бассейн, а в районах действия международных договоров - юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в любом прибрежном субъекте Российской Федерации, к территории которого прилегают внутренние морские воды Российской Федерации и (или) территориальное море Российской Федерации.";

3) часть 8 статьи 31 после слов "Российской Федерации" дополнить словами "и федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства";

4) часть 4 статьи 32 признать утратившей силу;

5) в части 7 статьи 331 слова "Вид рыболовства, осуществляемый в расчетном году, определяется в заявлении, поданном" заменить словами "Прибрежное рыболовство осуществляется в расчетном году по заявлению, поданному", дополнить предложением следующего содержания: "При выборе осуществления только промышленного рыболовства заявление не подается.".

Президент Российской Федерации В. Путин