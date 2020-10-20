Принят Государственной Думой 30 сентября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 7 октября 2020 года

Статья 1

Внести в статью 31 Закона Российской Федерации от 21 мая 1993 года N 5003-I "О таможенном тарифе" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 23, ст. 821; Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 50, ст. 6962; 2013, N 30, ст. 4046; N 40, ст. 5033; N 44, ст. 5645; 2014, N 48, ст. 6647; 2015, N 48, ст. 6690; 2016, N 15, ст. 2062; 2017, N 1, ст. 48; 2018, N 30, ст. 4536; N 32, ст. 5098) следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 2 слова "(включая особые формулы расчета, устанавливаемые в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи)" исключить;

2) в абзаце первом пункта 4 слова "за исключением ставок, рассчитанных в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи," исключить;

3) пункты 5, 51, 6 признать утратившими силу;

4) в пункте 62:

в абзаце первом слова "(за исключением ставок, рассчитанных в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи)" исключить;

в абзаце втором слова "(за исключением ставок, рассчитанных в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи)" исключить;

5) пункт 7 признать утратившим силу.

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении тридцати дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин