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20 октября 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8290)

Федеральный закон от 15 октября 2020 г. N 314-Ф3 "Об исполнении федерального бюджета за 2019 год"

Дата подписания 15 октября 2020 г.
Опубликован 20 октября 2020 г.

Принят Государственной Думой 23 сентября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 7 октября 2020 года

Статья 1

Утвердить отчет об исполнении федерального бюджета за 2019 год по доходам в сумме 20 188 796 808,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 18 214 517 482,9 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит федерального бюджета) в сумме 1 974 279 325,6 тыс. рублей и со следующими показателями:

1) доходов федерального бюджета за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону;

2) расходов федерального бюджета за 2019 год по ведомственной структуре расходов федерального бюджета согласно приложениям 2, 3 (секретно) и 4 (совершенно секретно) к настоящему Федеральному закону;

3) расходов федерального бюджета за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Федеральному закону;

4) источников финансирования дефицита федерального бюджета за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6 к настоящему Федеральному закону.

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин

Данный Федеральный закон со всеми приложениями к нему опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации по адресу: www.pravo.gov.ru