На этот раз представители СМИ представили по десять игроков, номинированных на звание лучшего левого и правого флангового нападающего в истории. Из этих 20 спортсменов действующими являются только трое - Криштиану Роналду, Лионель Месси и возобновивший недавно карьеру Арьен Роббен.
В списке кандидатов на приз сильнейшего левого форварда, помимо Роналду, также попал бывший форвард сборной СССР Олег Блохин. Также в него вошли: Драган Джаич (Югославия), Райан Гиггз (Уэльс), Тьерри Анри (Франция), Роберто Ривелино, Роналдиньо (оба - Бразилия), Карл-Хайнц Румменигге (ФРГ) и болгарин Христо Стоичков.
На звание лучшего правого флангового форварда, помимо Месси и Роббена, претендуют: Дэвид Бекхэм, Кевин Киган, Стэнли Мэтьюз (все - Англия), Джордж Бест (Северная Ирландия), Самюэль Это О (Камерун), Луиш Фигу (Португалия), Гарринча, Жаирзиньо (оба - Бразилия).
Ранее France Football опубликовал список из 20 футболистов, претендующих на звание лучшего центрального полузащитника в истории. Из всех этих игроков действующим является только один - экс-хавбек сборной Испании и "Барселоны" Андрес Иньеста, выступающий ныне за японский "Виссел Кобе".
Помимо Иньесты, в этот список вошли: Роберто Баджо, Сандро Маццола, Франческо Тотти, Джанни Ривера (все - Италия), Раймон Копа, Мишель Платини, Зинедин Зидан (все - Франция), Энцо Франческоли, Хуан Альберто Скьяффино (оба - Уругвай), Пеле, Сократис, Зико (все - Бразилия), Ладислао Кубала, Ференц Пушкаш (оба - Венгрия), Альфредо Ди Стефано (Аргентина, Испания), Георге Хаджи (Румыния), Бобби Чарльтон (Англия), Руд Гуллит (Нидерланды), Диего Марадона (Аргентина).
Также был представлен список 20 претендентов на роль лучшего опорного полузащитника в истории: Серхио Бускетс, Хосеп Гвардиола, Луис Суарес Мирамонтес, Хаби Алонсо, Хави (все - Испания), Жерсон, Диди, Фалькао (все - Бразилия), Йохан Неескенс, Франк Райкард, Кларенс Зеедорф (все - Нидерланды), Андреа Пирло, Марко Тарделли (оба - Италия), Бернд Шустер, Лотар Маттеус (оба - Германия), Йожеф Божик (Венгрия), Йозеф Масопуст (Чехия), Стивен Джеррард (Англия), Фернандо Редондо (Аргентина), Жан Тигана (Франция).
Напомним, что France Football является учредителем премии "Золотой мяч", вручаемой ежегодно лучшему футболисту Европы по итогам календарного года. Действующим обладателем приза является Роналду. В этом году награда не будет вручена из-за пандемии коронавируса.