Несмотря на солидный по футбольным меркам возраст (35 лет), Роналду остается одним из лучших игроков мира. Фото: GettyImages

На этот раз представители СМИ представили по десять игроков, номинированных на звание лучшего левого и правого флангового нападающего в истории. Из этих 20 спортсменов действующими являются только трое - Криштиану Роналду, Лионель Месси и возобновивший недавно карьеру Арьен Роббен.

В списке кандидатов на приз сильнейшего левого форварда, помимо Роналду, также попал бывший форвард сборной СССР Олег Блохин. Также в него вошли: Драган Джаич (Югославия), Райан Гиггз (Уэльс), Тьерри Анри (Франция), Роберто Ривелино, Роналдиньо (оба - Бразилия), Карл-Хайнц Румменигге (ФРГ) и болгарин Христо Стоичков.

На звание лучшего правого флангового форварда, помимо Месси и Роббена, претендуют: Дэвид Бекхэм, Кевин Киган, Стэнли Мэтьюз (все - Англия), Джордж Бест (Северная Ирландия), Самюэль Это О (Камерун), Луиш Фигу (Португалия), Гарринча, Жаирзиньо (оба - Бразилия).

Ранее France Football опубликовал список из 20 футболистов, претендующих на звание лучшего центрального полузащитника в истории. Из всех этих игроков действующим является только один - экс-хавбек сборной Испании и "Барселоны" Андрес Иньеста, выступающий ныне за японский "Виссел Кобе".

В число претендентов на звание лучшего форварда попали три действующих игрока - Роналду, Месси и Роббен

Помимо Иньесты, в этот список вошли: Роберто Баджо, Сандро Маццола, Франческо Тотти, Джанни Ривера (все - Италия), Раймон Копа, Мишель Платини, Зинедин Зидан (все - Франция), Энцо Франческоли, Хуан Альберто Скьяффино (оба - Уругвай), Пеле, Сократис, Зико (все - Бразилия), Ладислао Кубала, Ференц Пушкаш (оба - Венгрия), Альфредо Ди Стефано (Аргентина, Испания), Георге Хаджи (Румыния), Бобби Чарльтон (Англия), Руд Гуллит (Нидерланды), Диего Марадона (Аргентина).

Также был представлен список 20 претендентов на роль лучшего опорного полузащитника в истории: Серхио Бускетс, Хосеп Гвардиола, Луис Суарес Мирамонтес, Хаби Алонсо, Хави (все - Испания), Жерсон, Диди, Фалькао (все - Бразилия), Йохан Неескенс, Франк Райкард, Кларенс Зеедорф (все - Нидерланды), Андреа Пирло, Марко Тарделли (оба - Италия), Бернд Шустер, Лотар Маттеус (оба - Германия), Йожеф Божик (Венгрия), Йозеф Масопуст (Чехия), Стивен Джеррард (Англия), Фернандо Редондо (Аргентина), Жан Тигана (Франция).

760 мячей забил за карьеру Роналду. Он занимает четвертое место в списке лучших снайперов за всю историю

Напомним, что France Football является учредителем премии "Золотой мяч", вручаемой ежегодно лучшему футболисту Европы по итогам календарного года. Действующим обладателем приза является Роналду. В этом году награда не будет вручена из-за пандемии коронавируса.