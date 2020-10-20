Новости

Зонд OSIRIS-REx впервые попытается собрать грунт с астероида Бенну 01:22
Власти Франции закроют мечеть за видео с критикой убитого учителя 01:20
Метеорологи рассказали о возвращении тепла в центральную Россию 00:36
"Динамо" К - "Ювентус" - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 00:05
Новак: Россия исполняет обязательства по сделке ОПЕК+ близко к 100% 00:04
Москалькова: Закон о переводе осужденных сократит количество жалоб в ЕСПЧ 19.10.2020
Правительство оценит эффективность особых экономических зон в России 19.10.2020
В Москве скончались 49 пациентов с коронавирусом 19.10.2020
Оператор ГТС Украины сократит свои мощности на 70 процентов 19.10.2020
Новак: Сегодняшние цены на нефть адекватны ситуации на мировом рынке 19.10.2020
Население задолжало за тепло, свет и газ 185 миллиардов рублей 19.10.2020
В Петербурге ресторанам запретят работать по ночам из-за COVID-19 19.10.2020
Вакцину от СOVID-19 "Спутник V" будут поставлять в Перу и Аргентину 19.10.2020
Патриарх Кирилл утвердил отлучение схимонаха Сергия от церкви 19.10.2020
Граждане смогут участвовать в судебных заседаниях с помощью смартфона 19.10.2020
Объем введенных в оборот маркированных лекарств превысил 1 млрд упаковок 19.10.2020
Пашинян и Алиев заявили о готовности приехать в Москву на переговоры 19.10.2020
В Оренбуржье казаки открыли памятник "победителю Чапаева" 19.10.2020
СК РФ возбудил дело против турецкой компании 19.10.2020
Мишустин: Продолжим принимать решения по поддержке иностранных инвесторов 19.10.2020
В Петербурге четверо детей пострадали в ДТП со школьным автобусом 19.10.2020
В следственных изоляторах Москвы прекратили прием новых заключенных 19.10.2020
Под Тулой воспитательница детсада кормила ребенка силой 19.10.2020
Расходы на занятия спортом могут попасть в налоговый вычет по НДФЛ 19.10.2020
Госдума рассмотрит поправки о повышении НДФЛ на большие доходы 19.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
13 премьер по ТВ и в Сети на текущей неделе
13 премьер по ТВ и в Сети на текущей неделе
Собянин рассказал, как остановить рост заболеваемости COVID-19
Собянин рассказал, как остановить рост заболеваемости COVID-19
Должны ли родители отвечать за преступления детей
Должны ли родители отвечать за преступления детей
20.10.2020 00:16
Рубрика: Спорт

Роналду и остальные

Журнал France Football объявил номинантов на звание лучших фланговых нападающих в истории
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 236(8290)
Авторитетный журнал France Football на своем сайте продолжает публиковать списки футболистов, претендующих на попадание в символическую сборную всех времен.
Несмотря на солидный по футбольным меркам возраст (35 лет), Роналду остается одним из лучших игроков мира. Фото: GettyImages Несмотря на солидный по футбольным меркам возраст (35 лет), Роналду остается одним из лучших игроков мира. Фото: GettyImages
Несмотря на солидный по футбольным меркам возраст (35 лет), Роналду остается одним из лучших игроков мира. Фото: GettyImages

На этот раз представители СМИ представили по десять игроков, номинированных на звание лучшего левого и правого флангового нападающего в истории. Из этих 20 спортсменов действующими являются только трое - Криштиану Роналду, Лионель Месси и возобновивший недавно карьеру Арьен Роббен.

Названы самые дорогие игроки мира

В списке кандидатов на приз сильнейшего левого форварда, помимо Роналду, также попал бывший форвард сборной СССР Олег Блохин. Также в него вошли: Драган Джаич (Югославия), Райан Гиггз (Уэльс), Тьерри Анри (Франция), Роберто Ривелино, Роналдиньо (оба - Бразилия), Карл-Хайнц Румменигге (ФРГ) и болгарин Христо Стоичков.

На звание лучшего правого флангового форварда, помимо Месси и Роббена, претендуют: Дэвид Бекхэм, Кевин Киган, Стэнли Мэтьюз (все - Англия), Джордж Бест (Северная Ирландия), Самюэль Это О (Камерун), Луиш Фигу (Португалия), Гарринча, Жаирзиньо (оба - Бразилия).

Ранее France Football опубликовал список из 20 футболистов, претендующих на звание лучшего центрального полузащитника в истории. Из всех этих игроков действующим является только один - экс-хавбек сборной Испании и "Барселоны" Андрес Иньеста, выступающий ныне за японский "Виссел Кобе".

В число претендентов на звание лучшего форварда попали три действующих игрока - Роналду, Месси и Роббен

Помимо Иньесты, в этот список вошли: Роберто Баджо, Сандро Маццола, Франческо Тотти, Джанни Ривера (все - Италия), Раймон Копа, Мишель Платини, Зинедин Зидан (все - Франция), Энцо Франческоли, Хуан Альберто Скьяффино (оба - Уругвай), Пеле, Сократис, Зико (все - Бразилия), Ладислао Кубала, Ференц Пушкаш (оба - Венгрия), Альфредо Ди Стефано (Аргентина, Испания), Георге Хаджи (Румыния), Бобби Чарльтон (Англия), Руд Гуллит (Нидерланды), Диего Марадона (Аргентина).

Также был представлен список 20 претендентов на роль лучшего опорного полузащитника в истории: Серхио Бускетс, Хосеп Гвардиола, Луис Суарес Мирамонтес, Хаби Алонсо, Хави (все - Испания), Жерсон, Диди, Фалькао (все - Бразилия), Йохан Неескенс, Франк Райкард, Кларенс Зеедорф (все - Нидерланды), Андреа Пирло, Марко Тарделли (оба - Италия), Бернд Шустер, Лотар Маттеус (оба - Германия), Йожеф Божик (Венгрия), Йозеф Масопуст (Чехия), Стивен Джеррард (Англия), Фернандо Редондо (Аргентина), Жан Тигана (Франция).

760 мячей забил за карьеру Роналду. Он занимает четвертое место в списке лучших снайперов за всю историю

Напомним, что France Football является учредителем премии "Золотой мяч", вручаемой ежегодно лучшему футболисту Европы по итогам календарного года. Действующим обладателем приза является Роналду. В этом году награда не будет вручена из-за пандемии коронавируса.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Криштиану Роналду

Главное сегодня

Мишустин: Экономика РФ прошла первую фазу пандемии лучше многих стран
Роспотребнадзор: В России нет новых мутаций коронавируса
Выплаты на детей без подачи заявлений продлят до 1 марта 2021 года
Эксперты Совбеза предложили изменить доктрину безопасности РФ
В Подмосковье запретили проведение спортивных мероприятий со зрителями
Суд оштрафовал "Спартак" на 300 тысяч рублей после матча с "Зенитом"
Александра Трусова победила на московском этапе Кубка России