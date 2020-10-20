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Рубрика: Общество

В поисках Эльдорадо

Обнаружены планеты с условиями для жизни лучше, чем на Земле
Текст: Сергей Деменко
Российская газета - Федеральный выпуск № 237(8291)
В космосе есть планеты, которые подходят для жизни высших форм гораздо больше, чем Земля. Об этом в журнале Astrobiology сообщили американские и немецкие ученые. Заявление, прямо скажем, смелое. Ведь до сих пор считалось, что именно на нашей планете созданы почти идеальные условия для появления жизни. И вот оказалось, что в космосе куда более благодатные места. Как их нашли в бескрайнем космосе? И чем они лучше нашей Земли?

Поиск вели мощные телескопы, которые собрали данные о температуре, влажности и других факторах среды около 4,5 тысячи известных экзопланет, а затем из них выделили 24. Там условия для появления жизни высших форм более благоприятные, чем на Земле. Они немного старше, больше, теплее и, возможно, более влажные. Оптимальный период для появления жизни, по мнению авторов, - от пяти до восьми миллиардов лет.

Фото: iStock
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После чего иссякнет внутреннее геотермальное тепло планет и исчезнет их защитное магнитное поле. Тогда у жизни не остается не единого шанса. И тут размер и масса имеют важное значение. Больше подходят для жизни планеты, которые на 10-50 процентов больше Земли. Они дольше сохранят внутренний нагрев за счет радиоактивного распада, а также дольше будут удерживать атмосферу за счет более сильной гравитации. Еще один фактор - повышенная влажность и немного более высокая, чем на Земле, средняя температура. Скажем, зоны тропических лесов обладают значительно большим биологическим разнообразием, чем более холодные или засушливые районы.

Отметим, что все 24 привлекательные планеты находятся от нас на расстоянии в 100 световых лет, так что пока космосопроходцам рано готовиться к переселению. К тому же ученые отмечают, что благоприятные условия для возникновения высших форм жизни вовсе не означают, что она там действительно есть. Ведь мы пока не знаем, как она появилась на Земле, какие факторы должны для этого феномена сойтись в конкретной точке Вселенной.

Общество Космос

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