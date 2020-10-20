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20.10.2020 16:50
Рубрика: Общество

Определены даты проведения форума "Здоровое общество" в 2020 году

27 октября 2020 года состоится онлайн-форум "Здоровое общество". В деловой программе мероприятия примут участие представители министерства здравоохранения Российской Федерации, федеральных и региональных органов власти, медицинских сообществ, союзов и объединений, а также ключевые эксперты отрасли. Организатором мероприятия выступает проект Фонда Росконгресс "Здоровое общество". Форум проходит при поддержке министерства здравоохранения Российской Федерации.

"Пандемия стала глобальным вызовом для всех стран. Наша система здравоохранения смогла в максимально короткий срок перестроиться на работу в новых условиях с целью обеспечения максимальной безопасности и сохранения здоровья граждан. Сегодня мы должны принимать быстрые, но при этом обдуманные решения, и такие дискуссионные площадки, как форум "Здоровое общество", позволяют в формате диалога обсудить ключевые вопросы здравоохранения с целью поиска оптимальных решений для реализации проектов и разработки необходимых инициатив", - отметил советник президента Российский Федерации Антон Кобяков.

Ключевыми темами деловой программы форума станут: увеличение продолжительности жизни в условиях распространения COVID-19, вопросы вакцинации населения, борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями в период пандемии, а также кадровый потенциал системы здравоохранения.

"В рамках деловой программы форума "Здоровое общество" пройдут дискуссии по ряду глобальных вопросов здравоохранения, где ключевые эксперты данной области, а также представители государственной власти и бизнес-сообщества смогут обсудить и проработать совместные решения в целях формирования здорового общества и скорейшего достижения цели по увеличению продолжительности здоровой жизни наших граждан", - подчеркнула руководитель дирекции по здравоохранению, первый заместитель директора по развитию Фонда Росконгресс Анастасия Столкова.

Общество Здоровье

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