Определены даты проведения форума "Здоровое общество" в 2020 году

"Пандемия стала глобальным вызовом для всех стран. Наша система здравоохранения смогла в максимально короткий срок перестроиться на работу в новых условиях с целью обеспечения максимальной безопасности и сохранения здоровья граждан. Сегодня мы должны принимать быстрые, но при этом обдуманные решения, и такие дискуссионные площадки, как форум "Здоровое общество", позволяют в формате диалога обсудить ключевые вопросы здравоохранения с целью поиска оптимальных решений для реализации проектов и разработки необходимых инициатив", - отметил советник президента Российский Федерации Антон Кобяков.
Ключевыми темами деловой программы форума станут: увеличение продолжительности жизни в условиях распространения COVID-19, вопросы вакцинации населения, борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями в период пандемии, а также кадровый потенциал системы здравоохранения.
"В рамках деловой программы форума "Здоровое общество" пройдут дискуссии по ряду глобальных вопросов здравоохранения, где ключевые эксперты данной области, а также представители государственной власти и бизнес-сообщества смогут обсудить и проработать совместные решения в целях формирования здорового общества и скорейшего достижения цели по увеличению продолжительности здоровой жизни наших граждан", - подчеркнула руководитель дирекции по здравоохранению, первый заместитель директора по развитию Фонда Росконгресс Анастасия Столкова.