Указ губернатора Оренбургской области от 19 октября 2020 года № 505-ук "О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук"

1. Внести в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)" (в редакции указов Губернатора Оренбургской области от 23.03.2020 № 132-ук, от 27.03.2020 № 152-ук, от 27.03.2020 № 155-ук, от 31.03.2020 № 158-ук, от 04.04.2020 № 159-ук, от 09.04.2020 № 168-ук, от 11.04.2020 № 169-ук, от 14.04.2020 № 175-ук, от 18.04.2020 № 183-ук, от 23.04.2020 № 191-ук, от 30.04.2020 № 203-ук, от 10.05.2020 № 209-ук, от 17.05.2020 № 224-ук, от 19.05.2020 № 231-ук, от 30.05.2020 № 246-ук, от 06.06.2020 № 258-ук, от 12.06.2020 № 264-ук, от 19.06.2020 № 288-ук, от 26.06.2020 № 301-ук, от 04.07.2020 № 313-ук, от 17.07.2020 № 338-ук, от 31.07.2020 № 365-ук, от 07.08.2020 № 382-ук, от 14.08.2020 № 394-ук, от 24.08.2020 № 398-ук, от 31.08.2020 № 413-ук, от 10.09.2020 № 439-ук, от 28.09.2020 № 456-ук, от 12.10.2020 № 479-ук) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 указа изложить в новой редакции:

"3. Приостановить на территории Оренбургской области:

по 9 ноября 2020 года - работу развлекательных и досуговых заведений (в том числе ночных клубов), объектов, оказывающих услуги по предоставлению кальянов для курения, продажу напитков на розлив в объектах розничной торговли, проведение на объектах общественного питания массовых мероприятий (банкетов, поминальных обедов и другого);

с 24 октября по 9 ноября 2020 года - работу детских игровых комнат, детских развлекательных центров, аттракционов, пунктов проката детского, развлекательного и спортивного инвентаря, расположенных на территориях торговых, торгово-развлекательных комплексов (центров), моллов, рынков.

С 20 октября по 9 ноября 2020 года оказание услуг для посетителей в объектах общественного питания на территории Оренбургской области осуществлять не ранее чем с 8.00 и не позднее чем до 22.00 часов по местному времени, за исключением:

объектов общественного питания, оказывающих услуги по доставке готовой продукции, обслуживающих на вынос без посещения гражданами помещений указанных объектов;

объектов общественного питания, обслуживающих работников организаций.".

1.2. В пункте 10 указа:

подпункт 10.3 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

"исключить проведение по месту жительства (пребывания) семейных мероприятий, ритуалов, поминальных обедов с одновременным присутствием более 10 человек;";

подпункт 10.8 изложить в новой редакции:

"10.8. Организации, осуществляющие образовательную деятельность на территории Оренбургской области, предоставляющие высшее образование, среднее профессиональное образование, реализующие программы дополнительного образования и (или) профессионального обучения для взрослых, в том числе по направлениям органов службы занятости населения Оренбургской области, при обучении:

не допускать в организации, осуществляющие образовательную деятельность, работников и студентов без средств индивидуальной защиты (маски и перчатки);";

обеспечить соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе:

входной фильтр работников и студентов с обязательным отстранением от занятий и удалением с территории организации лиц с признаками респираторного заболевания, в том числе повышенной температурой;

контроль нахождения работников и студентов в средствах индивидуальной защиты (маски и перчатки) на территории указанных организаций;

проведение ежедневной дезинфекции помещений организаций, транспортных средств, регулярное проветривание с обеззараживанием воздуха в помещениях организаций, создание необходимых условий для соблюдения работниками и студентами правил личной гигиены;

проведение ежедневной дезинфекции помещений организаций, транспортных средств, регулярное проветривание с обеззараживанием воздуха в помещениях организаций, создание необходимых условий для соблюдения работниками и студентами правил личной гигиены.

С учетом эпидемиологической обстановки, в случае необходимости использовать дистанционные образовательные технологии и (или) электронное обучение.";

дополнить подпунктом 10.111 следующего содержания:

"10.111. Организации, осуществляющие образовательную деятельность на территории Оренбургской области, реализующие программы дополнительного образования детей, за исключением организаций, осуществляющих спортивную подготовку обучающихся к участию в официальных всероссийских спортивных соревнованиях среди команд по игровым видам спорта, приостановить с 26 октября 2020 года реализацию указанных программ, за исключением их реализации с применением дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения.";

подпункты 10.12, 10.13 изложить в новой редакции:

"10.12. Организации отдыха и оздоровления детей отменить с 21 октября 2020 года заезды на планируемые смены.

10.13. Физкультурно-спортивные организации, если иное не предусмотрено настоящим указом, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта, обеспечить проведение занятий физической культурой и спортом при условии загрузки помещения в объеме не более 50 процентов от его единовременной пропускной способности.";

подпункт 10.14 дополнить абзацем следующего содержания:

"не позднее 26 октября 2020 года завершить пассажирские перевозки муниципальным автомобильным транспортом по садоводческим маршрутам.".

1.3. Дополнить указ пунктом 201 следующего содержания:

"201. Министерству социального развития Оренбургской области совместно с министерством строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области проработать вопрос и до 26 октября 2020 года подготовить проекты соответствующих правовых актов по приостановлению поездок лиц 65 лет и старше в пассажирском автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием микропроцессорной пластиковой карты "Социальная транспортная карта".".

2. Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Д.В.Паслер







