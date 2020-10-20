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Рубрика: Спорт

Отменен французский этап серии Гран-при ИСУ по фигурному катанию

Текст: Николай Долгополов

В Гренобле и так не ожидали иностранных участников этапа Серии Гран-при. На лед собирались выйти разве что французские фигуристы, постоянно тренирующиеся во Франции иностранцы, да, возможно, несколько гостей из соседних стран, где ситуация с COVID-19 оставалась не такой тревожной.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Однако рекордный всплеск заболеваний во Франции резко изменил ситуацию. Решением президента Эмманюэля Марона во многих городах Франции введен комендантский час. Не миновала участь сия и Гренобля. Как сообщается в пресс-релизе Международного Союза конькобежцев, после объявления этой чрезвычайной меры власти города и Федерация ледовых видов спорта Франции "приняли трудное решение отменить этап, принимая во внимания развитие кризисной ситуации и заботясь о здоровье фигуристов, тренеров, официальных лиц и волонтеров". Гренобль должен был принять четвертый этап Гран-при 13-15 ноября. Что ж, пусть решение и трудное, но абсолютно верное и, наверное, в сложившихся чрезвычайных обстоятельствах единственно возможное.

Напомним, что еще раньше был отменен второй этап Гран-при Скейт Канада в Оттаве 30-31 октября. Первый этап Скейт Америка состоится в Лас-Вегасе 23-24 октября при пустых трибунах. А о том, что Китай отказался от права проводить финал Гран-при известно уже давно. И это несмотря на то, что соревнования по международному календарю значились как тестовые перед Зимней Олимпиадой-2022 в Пекине.

Напомним, что пятый, предпоследний этап мировой серии Гран-при по фигурному катанию по расписанию должен состояться в Москве 20-22 ноября.

Спорт Фигурное катание Пандемия коронавируса COVID-19

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