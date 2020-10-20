21 октября Государственная Дума рассмотрит в первом чтении законодательные инициативы, внесенные президентом в составе первого пакета в целях реализации положений обновленной Конституции.

Официальный представитель президента при рассмотрении законопроектов палатами Федерального Собрания, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал "Российской газете" о содержании подготовленных документов.

Павел Владимирович, какие новые законы предлагаются депутатам на первое чтение?

Павел Крашенинников: На обсуждение выносятся проекты федерального конституционного закона об Уполномоченном по правам человека в России, а также федеральных законов "О безопасности", о Федеральной службе безопасности и о Службе внешней разведки.

Уполномоченный по правам человека - должность для нашей страны сравнительно новая и потому непривычная: прежде знали лишь "уполномоченных органов". Не все понимают, какие функции выполняет этот человек, кто его назначает и кому он подчиняется.

Павел Крашенинников: Институт Уполномоченного по правам человека - очень важный конституционный орган. Напомню, что этот институт был впервые введен в российской практике Конституцией РФ 1993 г. Его назначение - рассматривать жалобы граждан на решения или действия либо бездействие федеральных и местных властей, конкретных должностных лиц и госслужащих. Помимо россиян принимаются также жалобы лиц без гражданства и иностранцев, находящихся на территории нашей страны.

Уполномоченного по правам человека назначает Государственная Дума сроком на 5 лет. В своей работе он независим и неподотчетен каким-либо госорганам или должностным лицам, такие полномочия дают ему конституционный закон и доверие граждан. В настоящее время обязанности российского омбудсмена исполняет Татьяна Николаевна Москалькова, назначенная Госдумой по представлению главы государства в 2016 г.

Кстати, в марте нынешнего года, в том числе по ее инициативе, был принят закон об уполномоченных по правам человека в субъектах Федерации. Создается система уполномоченных по правам человека, которая, уверен, сыграет позитивную роль по защите прав граждан в различных сферах нашей жизни.

Если судить по обращениям и принятым мерам, а они исчисляются сотнями тысяч, омбудсмены не зря едят свой хлеб. Их возможности по восстановлению нарушенных прав людей довольно широки. Чего еще не хватает для "полного счастья", какие поправки вносятся в закон?

Павел Крашенинников: Поправки продиктованы именно тем, что вес и значимость Уполномоченного по правам человека в государстве и обществе существенно возросли. Он решает важнейшие задачи по обеспечению гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения как органами публичной власти, так и должностными лицами. При этом он в своей деятельности независим и обладает неприкосновенностью. Соответственно, и требования к такому лицу должны быть высокими.

В развитие положений Конституции новый законопроект предлагает установить дополнительные требования к кандидатам на должность Уполномоченного по правам человека. Одно из них - кандидат должен постоянно проживать в России. А после назначения на должность ему запрещается открывать и иметь счета либо вклады в иностранных банках, расположенных за пределами территории России, а также хранить в них наличные денежные средства и ценности.

Установление таких дополнительных требований и ограничений целиком согласуется с высоким статусом российского защитника прав и свобод граждан.

С чем связаны изменения в законах о ФСБ и внешней разведке?

Павел Крашенинников: В новых положениях Конституции изменен порядок назначения руководителей министерств и ведомств "силового блока", находящихся в непосредственном подчинении президента. В том числе директора ФСБ и директора СВР, и эти изменения должны быть отражены в законах.

Глава государства назначает руководителей этих служб после консультаций с Советом Федерации. Законопроектами определяется процедура проведения таких консультаций. Норма закона указывает, что президент вносит в Совет Федерации представления и другие материалы, характеризующие кандидатуры, а Совет Федерации должен уведомить главу государства в письменной форме о результатах рассмотрения.

Кроме того, в законопроекте уточняются требования к сотрудникам органов Федеральной службы безопасности и органов внешней разведки об отсутствии у них иностранного гражданства.

Люди всегда в первую очередь заботились о своей безопасности. В наше время гарантировать главное право граждан - на жизнь - может лишь государство. Какими новшествами дополняется Федеральный закон "О безопасности"?

Павел Крашенинников: Законопроект, подготовленный в соответствии с обновленной Конституцией, уточняет ряд положений этого закона. В нем регламентируются вопросы международного сотрудничества в области обеспечения безопасности, уточняются полномочия Совета Федерации, задачи Совета безопасности РФ.

В частности, в статье 7 закона, посвященной международному сотрудничеству, указывается, что одной из основных его целей является охрана суверенитета, независимости и государственной целостности России, предотвращение внутренних и внешних угроз, пресечение действий, направленных на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывов к таким действиям. В эту же статью вносится дополнение, вытекающее из Основного Закона: решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров в истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в России.

Процедуру консультаций в СФ будут проходить руководители силовых ведомств, в том числе министры, ведающие вопросами обороны и безопасности

У нас в стране с 1992 г. действует Совет безопасности. Какую роль отводит этому органу новый законопроект?

Павел Крашенинников: В соответствии с обновленной Конституцией определяется его статус. В законе указывается, что Совет безопасности - это конституционный совещательный орган при президенте. Он содействует главе государства в реализации его полномочий по обеспечению национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, а также поддержанию гражданского мира и согласия в стране, охране суверенитета страны, ее независимости и государственной целостности, предотвращению внутренних и внешних угроз.

Законопроект предлагает расширить полномочия Совета Федерации в области обеспечения безопасности. Как мы уже отмечали, в соответствии с конституционной нормой Совет Федерации проводит консультации по предложенным президентом кандидатурам на должности руководителей федеральных органов исполнительной власти. Эту процедуру будут проходить руководители силовых ведомств, в том числе федеральные министры, ведающие вопросами обороны и безопасности государства, а также внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности.

Важно подчеркнуть, что законопроекты, о которых мы ведем речь, направлены на реализацию новых конституционных положений, цель которых - укрепление суверенитета и защита территориальной целостности нашей страны. Нормы новых законов закрепляют единообразные требования и ограничения для лиц, занимающих ответственные должности. Те государственные посты, которые критически важны для обеспечения безопасности и суверенитета страны.