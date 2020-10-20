Песков отверг обвинения в адрес России в хакерстве против Олимпиад

"Рецидивы оголтелой русофобии" - такими словами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал обвинения из Вашингтона в якобы хакерских атаках против Олимпиад. Ничего общего с реальностью это не имеет, добавил он.

"Мы видели соответствующую информацию на этот счет", - сказал журналистам представитель Кремля.

"Мы, к сожалению, наблюдаем тенденцию, когда Россию или российских представителей, российские спецслужбы, обвиняют уже во всем и вся. Это уже напоминает просто постоянно встречающиеся рецидивы такой оголтелой русофобии, которые, конечно же, ничего общего с реальностью не имеют", - заявил Песков.

"Российская Федерация и российские спецслужбы никогда не предпринимали никаких хакерских атак, тем более против Олимпиад", - заключил пресс-секретарь главы государства.