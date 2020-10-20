Полиция Австралии изучит обстоятельства правительственной сделки по земле

Федеральная полиция Австралии начала расследование правительственной сделки по покупке участка для строительства нового аэропорта на западе Сиднея. В ведомстве подозревают, что земля приобретена по цене, в десять раз превышающей ее реальную стоимость, передает SBS.

"Участок под строительство нового аэропорта был куплен за 30 миллионов, тогда как его рыночная цена не превышает трех миллионов австралийских долларов", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Данные о сделке полиция получила из управления главного финансового инспектора страны. Заместитель комиссара федеральной полиции Ян Маккартни рассказал, что сейчас расследование сосредоточено на "проверке чистоты сделки", определении степени осведомленности сторон о ее деталях и поиске коррупционных составляющих.

Спорный участок земли, расположенный в западном пригороде Сиднея Леппингтоне, был куплен правительством Австралии в 2018 году для строительства взлетно-посадочной полосы и объектов инфраструктуры нового аэропорта.