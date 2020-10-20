Федеральный закон от 15 октября 2020 г. N 318-Ф3 "О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с изменением порядка предоставления в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, резидентам свободного порта Владивосток"