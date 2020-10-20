Федеральный закон от 15 октября 2020 г. N 318-Ф3 "О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с изменением порядка предоставления в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, резидентам свободного порта Владивосток"

Принят Государственной Думой 30 сентября 2020 года
Одобрен Советом Федерации 7 октября 2020 года
Признать утратившими силу:
1) подпункт 33 пункта 2 статьи 396 и подпункт 18 пункта 8 статьи 398 Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2014, N 26, ст. 3377; 2015, N 29, ст. 4339);
2) пункт 5 части 2 статьи 8 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4338).
Президент Российской Федерации В. Путин