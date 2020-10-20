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20.10.2020 12:43
Рубрика: Общество

Придумана камера для снятия в мельчайших деталях посадки на Луну

Текст: Алена Ларина

В США начались работы по созданию камеры съемки спуска и посадки на Луну космических аппаратов. Как пишет портал Space.com, устройство в металлической сетке в качестве амортизатора будет сброшено с посадочного модуля на последних метрах снижения.

Фото: RG.RU
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К 2024 году американцы планируют в рамках программы "Артемида" обеспечить постоянное присутствие на Луне, что подразумевает регулярные посадки. Для усовершенствования посадочного механизма космического аппарата инженерам полезно увидеть, как посадка выглядит со стороны.

С этой целью NASA выделило 650 тысяч долларов на разработку системы, которая позволит снять на видео последние секунды спуска лунного модуля и его непосредственное приземление. Работу над камерой Lunar ExoCam инженеры начали несколько месяцев назад, изготовив несколько опытных устройств.

На сегодня прототип ExoCam - видеокамера размером с ладонь с 360-градусным обзором, подвешенная в центре сферы из гибких обручей. На испытаниях устройство при помощи дрона сбрасывали с высоты около пятидесяти метров безо всякого для него урона. В следующем году камеру сбросят с зависающей на 15 метрах ракеты. Если испытание пройдет успешно, ее можно будет установить уже на частные автоматические станции.

Общество Наука Общество Космос Освоение Луны

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