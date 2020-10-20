Посольство РФ отвергло обвинения США в хакерских атаках

Посольство России в Вашингтоне отвергло выдвинутые ранее Соединенными Штатами обвинения в адрес шести российских граждан в якобы причастности к хакерской атаке и "дестабилизирующей" деятельности по всему миру.

По словам представителя дипмиссии, подобные заявления не имеют ничего общего с реальностью и нацелены лишь на разогрев русофобских настроений, развертывание "охоты на ведьм" и шпиономании. "Все это уже несколько лет является отличительной особенностью политической жизни Вашингтона", - цитирует РИА Новости.

Дипломаты отмечают, что власти США последовательно разрушают некогда прагматичные российско-американские отношения и искусственно навязывают своему населению токсичное восприятие России и всего, что с ней связано.

В России нет и не было намерений заниматься дестабилизирующими операциями. Это не отвечает внешней политике нашей страны, ее национальным интересам и пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами. В дипмиссии подчеркнули, что Россия уважает суверенитет других стран и никогда не вмешивается в их дела.