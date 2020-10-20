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20.10.2020 17:15
Рубрика: Происшествия

Потерпевшие готовы отозвать гражданские иски к Михаилу Ефремову

Текст: Иван Егоров
Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции на приговор Михаилу Ефремову на 22 октября для решения вопроса о компенсации потерпевшим.

"Суд отложил заседание на 22 октября для решения вопроса о выплате компенсации морального вреда потерпевшим и ознакомления адвокатов потерпевших с материалами независимой экспертизы по делу", - огласила решение коллегии судей ее председатель Любовь Ишмуратова.

Фото: Пресс-служба Пресненского суда Москвы
Потерпевшие по делу Ефремова подали иски к актеру на 3 млн рублей

20 октября в Мосгорсуде прошел первый день апелляции по жалобе защиты на приговор Михаилу Ефремову, который получил 8 лет колонии за смертельное ДТП. Впервые процесс с участием актера прошел без известного всей стране адвоката Эльмана Пашаева. Как считает сам Ефремов, свои 8 лет общего режима он получил не без помощи "звездного" защитника, который изначально выбрал на процессе тактику непризнания вины. Чем сразу настроил против актера сторону потерпевших и прокуроров. Все началось с заявления в первый же день заседания суда о непризнании вины актером, потому что он ничего не помнит о произошедшем. Его защитник намекнул на то, что в машине за рулем мог сидеть совсем не Ефремов, а другой человек. При этом все показания свидетелей, записи с камер наблюдения, экспертизы, говорили однозначно - за рулем был именно актер. Но Пашаев на этом не успокоился и нашел сразу трех свидетелей, которые якобы видели, что за рулем был не Ефремов, а другой высокий человек в бейсболке. Правда, сами свидетели не смогли найти себя на многочисленных видео с места аварии. В итоге к прению сторон 3 сентября, когда Ефремов должен был выступить с последним словом, он выступил первым и признал вину. Однако, как выяснилось, запоздалое покаяние не возымело должного воздействия на прокуроров. Гособвинение запросило для актера почти максимальные 11 лет колонии. Прокурор обратила внимание суда на "избирательность" памяти Ефремова. То есть он помнит, как искал пиво и что признал вину на допросе сразу после ДТП, однако не помнит, как и с кем выпивал, как оказался в своем автомобиле. Вынесенный 8 сентября приговор судьей Еленой Абрамовой в 8 лет колонии оказался не столь суровым, но все равно очень внушительным для дел о смертельном ДТП. Сразу после этого Ефремов заявил, что отказывается от услуг Пашаева.

Фото: РИА Новости
В деле Михаила Ефремова нашли подложную справку

В итоге на апелляцию вместе с Михаилом Ефремовым вышли сразу три новых адвоката. Один из них Петр Хархорин сообщил в суде, что перед началом заседания получил возражение от адвоката Александра Добровинского, в котором он указал, что единственным смягчающим обстоятельством может быть компенсация вреда каждому потерпевшему в размере 1 миллиона рублей. Хархорин объявил в суде, что защита готова это сделать прямо сейчас и продемонстрировал портфель с 2 миллионами 400 тысячами рублей. Уже после заседания адвокат Добровинский признался журналистам, что последний раз наличные деньги видел на блошином рынке в 1978 году. По его словам, коллеги были очень милы и с ними можно работать. Также он пообещал, что потерпевшие на следующем заседании готовы взять деньги, после чего отзовут свои гражданские иски к Ефремову. Насколько это обстоятельство поможет смягчить наказание покажет судебное заседание, которое состоится в четверг. Пока же суд приобщил к делу положительную характеристику актера из СИЗО №5 "Водник", где тот содержится уже полтора месяца.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Михаил Ефремов отбывает наказание за ДТП

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