Правительство определило новые правила для бытового мусора

За прошлый год из 65 млн тонн твердых коммунальных отходов 90% было направлено на полигоны и свалки, переработка затронула только 10% мусора, отмечала Счетная палата. Были построены 55 объектов переработки мощностью в 6,4 млн тонн в год в 33 регионах.
Помимо указанных нововведений, документ устанавливает общие требования к объектам обращения с отходами и, по сути, является техническим заданием для проектировщиков, чтобы эти нормы были обязательно предусмотрены в проектах, поясняет представитель "Российского экологического оператора".
Предусмотренная документом модернизация - это инвестиции, их необходимо предусмотреть в тарифах мусоросортировочных комплексов и объектов захоронения, объясняет глава "Российского экологического общества" Рашид Исмаилов. Однако тарифы региональных операторов можно повышать только в рамках ежегодной индексации на величину инфляции - тарифное законодательство защищает граждан, но сдерживает модернизацию.
По данным СП, тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов в разных регионах варьируются в диапазоне от 244 до 1411 рублей за один кубометр. Граждане не слишком исправно их платят: собираемость в 2019 году составила 79%, в первом полугодии 2020 года - 76%. В итоге то тут, то там возникает угроза мусорного коллапса. Чтобы этого избежать, в этом году правительство поддержало региональных операторов субсидиями.
Итак, разрозненные документы, которые действуют в части регламентов деятельности сортировок и захоронения, объединены в один документ. "Это простота взаимодействия в контрольно-надзорной части и муниципальными органами при принятии решения о выборе площадки, - объясняет Рашид Исмаилов. - Также утилизация отходов, не подлежащих вовлечению во вторичный оборот, закреплена теперь единым документом законодательно - такие отходы захораниваются и сжигаются. В целом документ важный и нужный, долгожданный, но многое будет зависеть от разъяснений и методических указаний к нему, которые выпустят курирующие органы власти: Минприроды и Роспотребнадзор".
Так, в единых требованиях заложена и рекультивация полигонов, а тарифное законодательство не принимает расходы будущих периодов, обращает внимания Исмаилов. И здесь тоже нужны дополнительные пояснения органов власти.
Еще одно узкое место - сдача объектов, проекты которых уже прошли процедуру согласования и идет строительство. Из документа непонятно, как быть с ними, надо ли вносить какие-то изменения или можно продолжать возведение по утвержденным планам.
За прошлый год, по данным Минприроды, региональные операторы смогли построить и запустить 55 объектов переработки мощностью в 6,4 млн тонн в год в 33 регионах России. Общая сумма инвестиций составила 28 млрд рублей. Лидером стало Подмосковье, Тюменская и Нижегородская области.
С точки зрения обывателя, заметных изменений не ожидается, добавили в "Российском экологическом операторе". Все новации будут на объектах, куда попадает содержимое стоящих во дворах мусорных контейнеров.
"С принятием единых требований ни у кого не возникнет дополнительных расходов, - успокаивают в "Российском экологическом операторе". - Речь в документе идет о том, чтобы закрепить понятные правила, которые большинством объектов применяются в текущем режиме, но нигде не были прописаны. Документ рамочный, скрепляющий основные положения системы обращения с отходами. Но с появлением этого нормативного акта можно требовать от объектов исполнения утвержденных в нем норм".
Мусор сдует ветром
Работает устройство так. Неотсортированный бытовой мусор сгружается на конвейерную ленту. Оптические анализаторы, улавливающие отраженный спектр различных материалов, способны различать, какие именно перед ними отходы, - картон, стекло, пластик и т.д. Тут же подключается мощный продув воздухом, и мусорные фракции буквально сдувает в отдельные емкости. Как рассказал "РГ" директор Института новых материалов и технологий УрФУ Олег Шешуков, установка способна рассортировать до восьми тонн отходов в час. Причем без всякого применения ручного труда, помощь человека исключается полностью. Из общей массы отходов извлекается больше 80% полезных фракций. Оптические сепараторы есть и на Западе, но они работают только с уже отсортированным в домашних условиях мусором. Уникальность уральской разработки в том и состоит, что она не такая "рафинированная", извлекает полезные отходы из всего, что "ей дают". Причем ее можно сделать и каскадной - то есть еще на одном конвейере вновь прогнать уже отсортированные фракции и разделить их. Ведь одного стекла существует несколько видов, зеленое, коричневое, прозрачное, и установка способна рассортировывать его.
То же самое касается и различных видов картона, пластика и т.д. - У каждого народа свой "мусорный" менталитет, - отмечает Олег Шешуков. -Чтобы привить культуру обращения с бытовым мусором, немцам потребовалось не одно десятилетие. У нас нет столько времени в запасе. Уральский сепаратор способен сортировать отходы не на кухне, а на специальных предприятиях, ведь его можно настроить на определение любых компонентов в мусорном потоке.
Этот автоматический сортировщик способен извлечь из отходов в 10 раз больше бумаги, в 1,5 раза картона, в два раза полиэтиленовой пленки, чем сегодня отбирает импортная автоматика. Она "близорука" по отношению к нашему мусору, попросту его не видит. В общей сложности выход годного для переработки вторсырья у зарубежных аналогов составляет 11,9%, оставшиеся 88,1% отходов отправляются на полигон. Уральский сепаратор оставляет после себя только 18,2% фракций, которые нельзя переработать.
Предполагается, что в перспективе уральские мусорные сортировщики будут закупать Индия и Китай. Кроме того, сепаратор будет состоять исключительно из российских комплектующих, и будет исключена зависимость от зарубежных поставщиков. Стоимость "всевидящего сортировщика" в три раза ниже стоимости импортного аналога. Разработчики считают, что 10-15 таких линий достаточно, чтобы обеспечить сортировку отходов на всем Среднем Урале. Всего в Свердловской области к 2024 году планируется построить двенадцать мусоросортировочных предприятий. Три самых крупных из них предполагается оснастить эксклюзивными уральскими сепараторами.
Уральские ученые продумали и то, как использовать остающиеся 20% отходов, которые невозможно переработать. Они предлагают методом пиролиза превращать их в золу, которую через некоторое время можно использовать в качестве биогрунтов для рекультивации старых свалок. Прототип установки на Урале уже создан.