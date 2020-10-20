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Рубрика: Общество

Разделяй и здравствуй

Правительство определило новые правила для бытового мусора
Текст: Алексей Дуэль
"Российская газета" публикует постановление правительства, которое запрещает загружать в один мусоровоз раздельно собранный мусор вместе со смешанными отходами и тем более сбрасывать все это вперемешку на свалку. Все полигоны и другие объекты, связанные с обработкой коммунальных отходов, должны быть оснащены системами весового контроля, данные с которых передаются в государственную систему учета бытовых отходов. В течение пяти лет эти объекты должны пройти модернизацию.
Вынести мусор - как собрать детскую головоломку: пластиковую бутылку из-под газировки надо бросить в красный контейнер, а эту газету, когда дочитаете, - в синий. Фото: Сергей Михеев/ РГ Вынести мусор - как собрать детскую головоломку: пластиковую бутылку из-под газировки надо бросить в красный контейнер, а эту газету, когда дочитаете, - в синий. Фото: Сергей Михеев/ РГ
Вынести мусор - как собрать детскую головоломку: пластиковую бутылку из-под газировки надо бросить в красный контейнер, а эту газету, когда дочитаете, - в синий. Фото: Сергей Михеев/ РГ

За прошлый год из 65 млн тонн твердых коммунальных отходов 90% было направлено на полигоны и свалки, переработка затронула только 10% мусора, отмечала Счетная палата. Были построены 55 объектов переработки мощностью в 6,4 млн тонн в год в 33 регионах.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Что мешает начать массово сортировать мусор

Помимо указанных нововведений, документ устанавливает общие требования к объектам обращения с отходами и, по сути, является техническим заданием для проектировщиков, чтобы эти нормы были обязательно предусмотрены в проектах, поясняет представитель "Российского экологического оператора".

Предусмотренная документом модернизация - это инвестиции, их необходимо предусмотреть в тарифах мусоросортировочных комплексов и объектов захоронения, объясняет глава "Российского экологического общества" Рашид Исмаилов. Однако тарифы региональных операторов можно повышать только в рамках ежегодной индексации на величину инфляции - тарифное законодательство защищает граждан, но сдерживает модернизацию.

По данным СП, тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов в разных регионах варьируются в диапазоне от 244 до 1411 рублей за один кубометр. Граждане не слишком исправно их платят: собираемость в 2019 году составила 79%, в первом полугодии 2020 года - 76%. В итоге то тут, то там возникает угроза мусорного коллапса. Чтобы этого избежать, в этом году правительство поддержало региональных операторов субсидиями.

Сваливать раздельно собранный мусор на свалку вместе со смешанными отходами теперь запрещено, и весь мусор должен быть взвешен

Итак, разрозненные документы, которые действуют в части регламентов деятельности сортировок и захоронения, объединены в один документ. "Это простота взаимодействия в контрольно-надзорной части и муниципальными органами при принятии решения о выборе площадки, - объясняет Рашид Исмаилов. - Также утилизация отходов, не подлежащих вовлечению во вторичный оборот, закреплена теперь единым документом законодательно - такие отходы захораниваются и сжигаются. В целом документ важный и нужный, долгожданный, но многое будет зависеть от разъяснений и методических указаний к нему, которые выпустят курирующие органы власти: Минприроды и Роспотребнадзор".

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Так, в единых требованиях заложена и рекультивация полигонов, а тарифное законодательство не принимает расходы будущих периодов, обращает внимания Исмаилов. И здесь тоже нужны дополнительные пояснения органов власти.

Еще одно узкое место - сдача объектов, проекты которых уже прошли процедуру согласования и идет строительство. Из документа непонятно, как быть с ними, надо ли вносить какие-то изменения или можно продолжать возведение по утвержденным планам.

Новая технология прямо на конвейере сортирует пластик, стекло, картон и другой мусор. Фото: Александр Корольков

За прошлый год, по данным Минприроды, региональные операторы смогли построить и запустить 55 объектов переработки мощностью в 6,4 млн тонн в год в 33 регионах России. Общая сумма инвестиций составила 28 млрд рублей. Лидером стало Подмосковье, Тюменская и Нижегородская области.

Утилизация отходов, не подлежащих вовлечению во вторичный оборот, закреплена документом законодательно - такие отходы захоранивают и сжигают

С точки зрения обывателя, заметных изменений не ожидается, добавили в "Российском экологическом операторе". Все новации будут на объектах, куда попадает содержимое стоящих во дворах мусорных контейнеров.

"С принятием единых требований ни у кого не возникнет дополнительных расходов, - успокаивают в "Российском экологическом операторе". - Речь в документе идет о том, чтобы закрепить понятные правила, которые большинством объектов применяются в текущем режиме, но нигде не были прописаны. Документ рамочный, скрепляющий основные положения системы обращения с отходами. Но с появлением этого нормативного акта можно требовать от объектов исполнения утвержденных в нем норм".

Мусор сдует ветром

Текст: Елена Мационг (Екатеринбург)
Оптическая установка для сортировки бытовых отходов, созданная учеными Уральского федерального университета при сотрудничестве с компанией "Аксалит", проходит последние испытания. И с 2021 года уже будет внедрена на мусоросортировочных заводах Среднего Урала.

Работает устройство так. Неотсортированный бытовой мусор сгружается на конвейерную ленту. Оптические анализаторы, улавливающие отраженный спектр различных материалов, способны различать, какие именно перед ними отходы, - картон, стекло, пластик и т.д. Тут же подключается мощный продув воздухом, и мусорные фракции буквально сдувает в отдельные емкости. Как рассказал "РГ" директор Института новых материалов и технологий УрФУ Олег Шешуков, установка способна рассортировать до восьми тонн отходов в час. Причем без всякого применения ручного труда, помощь человека исключается полностью. Из общей массы отходов извлекается больше 80% полезных фракций. Оптические сепараторы есть и на Западе, но они работают только с уже отсортированным в домашних условиях мусором. Уникальность уральской разработки в том и состоит, что она не такая "рафинированная", извлекает полезные отходы из всего, что "ей дают". Причем ее можно сделать и каскадной - то есть еще на одном конвейере вновь прогнать уже отсортированные фракции и разделить их. Ведь одного стекла существует несколько видов, зеленое, коричневое, прозрачное, и установка способна рассортировывать его.

Фото: Александр Корольков/РГ
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То же самое касается и различных видов картона, пластика и т.д. - У каждого народа свой "мусорный" менталитет, - отмечает Олег Шешуков. -Чтобы привить культуру обращения с бытовым мусором, немцам потребовалось не одно десятилетие. У нас нет столько времени в запасе. Уральский сепаратор способен сортировать отходы не на кухне, а на специальных предприятиях, ведь его можно настроить на определение любых компонентов в мусорном потоке.

Этот автоматический сортировщик способен извлечь из отходов в 10 раз больше бумаги, в 1,5 раза картона, в два раза полиэтиленовой пленки, чем сегодня отбирает импортная автоматика. Она "близорука" по отношению к нашему мусору, попросту его не видит. В общей сложности выход годного для переработки вторсырья у зарубежных аналогов составляет 11,9%, оставшиеся 88,1% отходов отправляются на полигон. Уральский сепаратор оставляет после себя только 18,2% фракций, которые нельзя переработать.

Предполагается, что в перспективе уральские мусорные сортировщики будут закупать Индия и Китай. Кроме того, сепаратор будет состоять исключительно из российских комплектующих, и будет исключена зависимость от зарубежных поставщиков. Стоимость "всевидящего сортировщика" в три раза ниже стоимости импортного аналога. Разработчики считают, что 10-15 таких линий достаточно, чтобы обеспечить сортировку отходов на всем Среднем Урале. Всего в Свердловской области к 2024 году планируется построить двенадцать мусоросортировочных предприятий. Три самых крупных из них предполагается оснастить эксклюзивными уральскими сепараторами.

Уральские ученые продумали и то, как использовать остающиеся 20% отходов, которые невозможно переработать. Они предлагают методом пиролиза превращать их в золу, которую через некоторое время можно использовать в качестве биогрунтов для рекультивации старых свалок. Прототип установки на Урале уже создан.

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