Правительство определило новые правила для бытового мусора

"Российская газета" публикует постановление правительства, которое запрещает загружать в один мусоровоз раздельно собранный мусор вместе со смешанными отходами и тем более сбрасывать все это вперемешку на свалку. Все полигоны и другие объекты, связанные с обработкой коммунальных отходов, должны быть оснащены системами весового контроля, данные с которых передаются в государственную систему учета бытовых отходов. В течение пяти лет эти объекты должны пройти модернизацию.

Вынести мусор - как собрать детскую головоломку: пластиковую бутылку из-под газировки надо бросить в красный контейнер, а эту газету, когда дочитаете, - в синий. Фото: Сергей Михеев/ РГ

За прошлый год из 65 млн тонн твердых коммунальных отходов 90% было направлено на полигоны и свалки, переработка затронула только 10% мусора, отмечала Счетная палата. Были построены 55 объектов переработки мощностью в 6,4 млн тонн в год в 33 регионах.

Помимо указанных нововведений, документ устанавливает общие требования к объектам обращения с отходами и, по сути, является техническим заданием для проектировщиков, чтобы эти нормы были обязательно предусмотрены в проектах, поясняет представитель "Российского экологического оператора".

Предусмотренная документом модернизация - это инвестиции, их необходимо предусмотреть в тарифах мусоросортировочных комплексов и объектов захоронения, объясняет глава "Российского экологического общества" Рашид Исмаилов. Однако тарифы региональных операторов можно повышать только в рамках ежегодной индексации на величину инфляции - тарифное законодательство защищает граждан, но сдерживает модернизацию.

По данным СП, тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов в разных регионах варьируются в диапазоне от 244 до 1411 рублей за один кубометр. Граждане не слишком исправно их платят: собираемость в 2019 году составила 79%, в первом полугодии 2020 года - 76%. В итоге то тут, то там возникает угроза мусорного коллапса. Чтобы этого избежать, в этом году правительство поддержало региональных операторов субсидиями.

Сваливать раздельно собранный мусор на свалку вместе со смешанными отходами теперь запрещено, и весь мусор должен быть взвешен

Итак, разрозненные документы, которые действуют в части регламентов деятельности сортировок и захоронения, объединены в один документ. "Это простота взаимодействия в контрольно-надзорной части и муниципальными органами при принятии решения о выборе площадки, - объясняет Рашид Исмаилов. - Также утилизация отходов, не подлежащих вовлечению во вторичный оборот, закреплена теперь единым документом законодательно - такие отходы захораниваются и сжигаются. В целом документ важный и нужный, долгожданный, но многое будет зависеть от разъяснений и методических указаний к нему, которые выпустят курирующие органы власти: Минприроды и Роспотребнадзор".

Так, в единых требованиях заложена и рекультивация полигонов, а тарифное законодательство не принимает расходы будущих периодов, обращает внимания Исмаилов. И здесь тоже нужны дополнительные пояснения органов власти.

Еще одно узкое место - сдача объектов, проекты которых уже прошли процедуру согласования и идет строительство. Из документа непонятно, как быть с ними, надо ли вносить какие-то изменения или можно продолжать возведение по утвержденным планам.

Новая технология прямо на конвейере сортирует пластик, стекло, картон и другой мусор. Фото: Александр Корольков

За прошлый год, по данным Минприроды, региональные операторы смогли построить и запустить 55 объектов переработки мощностью в 6,4 млн тонн в год в 33 регионах России. Общая сумма инвестиций составила 28 млрд рублей. Лидером стало Подмосковье, Тюменская и Нижегородская области.

Утилизация отходов, не подлежащих вовлечению во вторичный оборот, закреплена документом законодательно - такие отходы захоранивают и сжигают

С точки зрения обывателя, заметных изменений не ожидается, добавили в "Российском экологическом операторе". Все новации будут на объектах, куда попадает содержимое стоящих во дворах мусорных контейнеров.

"С принятием единых требований ни у кого не возникнет дополнительных расходов, - успокаивают в "Российском экологическом операторе". - Речь в документе идет о том, чтобы закрепить понятные правила, которые большинством объектов применяются в текущем режиме, но нигде не были прописаны. Документ рамочный, скрепляющий основные положения системы обращения с отходами. Но с появлением этого нормативного акта можно требовать от объектов исполнения утвержденных в нем норм".