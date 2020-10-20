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Рубрика: В мире

Премьер Италии попросил рэпера научить молодежь носить маски

Текст: Нива Миракян (Рим)
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, объявивший накануне об ужесточении карантинных мер, решил привлечь внимание молодежи к пандемии при помощи их кумиров.

Фото: EPA-EFE/CESARE ABBATE]
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Конте лично позвонил самой популярной паре инстаграмщиков - рэперу Федецу и блогеру Кьяре Фераньи (на двоих у них 33 миллиона подписчика в Instagram), чтобы попросить их донести до подростков, что ношение маски может спасти не только их собственную жизнь, но и жизнь их родных и близких. Проблема в том, что итальянская молодежь до сих пребывает в убежденности, что вирус бьет лишь по пожилому населению, несмотря на то, что статистика свидетельствует об обратном. После неожиданного звонка от высокопоставленного чиновника рэпер сразу записал видеообращение в своих Stories, призвав подписчиков носить маски и не пренебрегать этим важным антивирусным аксессуаром.

Напомним, что благодаря своей популярности Федец и Кьяра Фераньи собрали прошлой весной при помощи онлайн-сбора средств, в котором приняли участие пользователи из 100 стран мира, около 45 миллионов евро. Пожертвования пошли на борьбу с COVID-19 на территории Италии, которая первой из европейских стран приняла на себя этот сокрушительный удар.

В мире Европа Италия Пандемия коронавируса COVID-19

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