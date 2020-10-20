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20.10.2020 12:25
Рубрика: Экономика

Производство третьей российской вакцины от COVID-19 начнется до конца года

Текст: Светлана Ментюкова
До конца года промышленные компании могут приступить к производству третьей российской вакцины от коронавируса, разработанной Центром им. Чумакова. Об этом глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал в интервью телеканалу "Россия 24".
Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости

"Сейчас перспективной вакциной, которая уже запущена в производство, является "Спутник V" центра им. Гамалеи, затем на очереди препарат центра "Вектор". И также институт Чумакова, который должен до конца года подключиться, вернее, наша промышленность должна подключиться уже к полученным результатам клинических исследований Центра Чумакова", - сказал министр.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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По словам главы Минпромторга, на сегодняшний день в мире задекларированы около 180 вакцин против COVID-19, которые находятся в той или иной степени разработки.

"Что касается нашей страны, то порядка 10% от этого объема как раз приходится на Россию. Около 18 разных разработчиков, кто участвует в этой работе", - добавил Денис Мантуров.

Как сообщалось ранее, в России на данный момент зарегистрировано две вакцины от коронавируса. Первой стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. Третья вакцина, разрабатывается Центром имени Чумакова РАН ее регистрация ожидается до конца 2020 года.

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