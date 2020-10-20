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Рубрика: Экономика

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Проведение собраний жильцов планируется упростить
Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 237(8291)
Государственную информационную систему (ГИС) ЖКХ планируется доработать, чтобы она позволила проводить онлайн-собрания жильцов так, как это предусмотрено в Жилищном кодексе. Об этом рассказала представитель минстроя на "круглом столе" об эффективном взаимодействии собственников и управляющих организаций.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Поправки в Жилищный кодекс, позволяющие проводить собрания жильцов онлайн, без предварительного созыва общего собрания в обычном виде, были внесены весной этого года. Однако, как отмечают эксперты, система ГИС ЖКХ и ее региональные аналоги до сих пор не приспособлены для проведения онлайн-голосований.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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Сейчас минстрой готовит техзадание для "Почты России" (оператора системы) о необходимости доработки ГИС. В частности, планируется исключить блок, который препятствует голосованию непосредственно в системе, без предварительного размещения протокола очного собрания. "Мы надеемся, что до конца года это точно будет реализовано в ГИС и собственники смогут полноценно голосовать в государственной информационной системе", - сказала начальник отдела Департамента развития ЖКХ минстроя Юлия Алисова.

Кроме того, в будущем, возможно, появится опция проведения онлайн-собраний жильцов на портале госуслуг. Сейчас минцифры прорабатывает техническую возможность реализации этой идеи. "Пока это на стадии проекта", - подчеркнула Алисова.

В Госдуме дорабатывается законопроект, которым предлагается ввести еще один вид собраний жильцов - конференцию, рассказал зампредседателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев. В этом случае жители, например, одного подъезда смогут выбирать своего делегата, который будет от их имени участвовать в общем собрании. Это было бы особенно удобно для больших домов, где сложно собрать сотни жителей на очное или даже онлайн-обсуждение. Кроме того, это уменьшило бы количество поддельных протоколов общих собраний, которые зачастую подделывают активисты, и не из недобросовестных побуждений, а только потому, что не хватает кворума, подчеркнул Качкаев.

Возможно, собрания будут проводиться и через портал госуслуг

Законопроект уже был принят в первом чтении в 2018 году и почти доработан к принятию во втором чтении. Сейчас идет его редактирование в соответствии с замечаниями Экспертного совета при правовом управлении президента. В частности, предполагается более четко расписать процедуру предварительного проведения "микрособраний", отзыва и переизбрания делегата. Минстрой поддерживает этот законопроект, добавила Алисова.

Экономика ЖКХ Правительство Минстрой

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