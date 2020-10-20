Путин и Макрон обсудили Нагорный Карабах

Президенты России и Франции подтвердили заинтересованность в активизации усилий по борьбе с терроризмом и обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

Эмманюэль Макрон позвонил Владимиру Путину. Президент России выразил соболезнования в связи с терактом, который произошел 16 октября - варварским убийством французского учителя, сообщили в пресс-службе Кремля. Лидеры подтвердили заинтересованность в активизации совместных усилий по борьбе с терроризмом и распространением экстремистской идеологии.

Главы государств детально обсудили развитие ситуации в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Путин сообщил о предпринимаемых шагах по предотвра­щению эскалации боевых действий и скорейшему возобновлению переговоров. Была подчеркнута важность соблюдения противоборствующими сторонами договоренностей о прекращении огня.

Лидеры также отметили готовность к продолжению тесной координации двух стран в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и по линии Совбеза ООН.