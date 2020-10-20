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20.10.2020 11:50
Рубрика: Экономика

Бирюков: Капремонт Киевского путепровода в Москве завершится в октябре

Текст: Ирина Огилько

Капитальный ремонт Киевского путепровода на западе столицы будет завершен до конца октября. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Петр Бирюков: Капремонт Бутырского путепровода будет завершен в ноябре

Ремонт путепровода, который является частью одной из основных столичных магистралей - Третьего транспортного кольца, стартовал в феврале этого года.

- На путепроводе, построенном более 20 лет назад, были выявлены дефекты мостового полотна, влияющие на эксплуатационную надежность. Работы проводились в несколько этапов с поочередным перекрытием движения по одной полосе в каждую сторону ТТК, - рассказал Петр Бирюков. Значительный объем ремонтных работ уже выполнен, в частности, проведена замена гидроизоляции и деформационных швов, устранены локальные разрушения, идет асфальтирование проезжей части и тротуара, устанавливаются новые барьерные ограждения, которые помогают снизить тяжесть последствий при ДТП", - подчеркнул заместитель мэра.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что работы по ремонту путепровода ведутся по графику, в них задействованы более 60 дорожных рабочих и необходимая техника, в том числе катки, асфальтоукладчики, гусеничные экскаваторы и манипуляторы.

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