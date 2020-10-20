Более 125 тысяч уроков прошли сегодня в "Московской электронной школе"

Только за сегодняшний день в МЭШ ("Московская электронная школа") столичные учителя провели 125 тысяч уроков - это около 70% всех школьных занятий. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

Вчера в "Московской электронной школе" фиксировались небольшие сбои, которые были оперативно устранены.

"Большинство уроков для 6-11 классов московских школ в штатном режиме полностью проводятся в МЭШ, без использования сторонних платформ. Только за сегодня московские учителя провели более 125 тысяч уроков, что составляет около 70% всех школьных занятий города. Всего за день в "Московской электронной школе" провели более 3 миллионов сессий онлайн-уроков", - рассказали в пресс-службе Депобра Москвы.

Напомним, сейчас МЭШ работает стабильно, несмотря на увеличившуюся в три раза нагрузку. Команда проекта круглосуточно отслеживает качество процессов в системе и адаптирует сервис к резко увеличившемуся числу пользователей. Всего пользователей "Московской электронной школы" более 2 миллионов, а одномоментно подключаются к урокам более 600 тысяч учеников и учителей.