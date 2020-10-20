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Рубрика: Экономика

"Удаленка" с пиццей

Чем больше москвичей дома, тем больше отходов в жилых кварталах
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Федеральный выпуск № 237(8291)
Домашний режим, на который в связи с пандемией в столице перешли москвичи в возрасте 65 + и страдающие хроническими заболеваниями, плюс старшеклассники на дистанционке, обернулся дополнительными проблемами для коммунальщиков. В жилых кварталах выросло количество бытовых отходов. Чтобы город не погряз в грязи, заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков потребовал от операторов, которые отвечают за вывоз мусора, усилить контроль за освобождением контейнеров. А для предотвращения распространения коронавируса ежедневно проводить санобработку мусоровозов, мест накопления коммунальных отходов и всей прилегающей к контейнерным площадкам территории.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В пресс-службах компаний "Эколайн" и "МКМ-Логистика", обслуживающих центр, север, запад и юго-запад столицы, отметили, что вторая волна самоизоляции может дать более существенный прирост объема отходов, чем весной еще и потому, что завершился дачный сезон и большинство москвичей вернулись в город. Как рассказала "РГ" представитель "Эколайна" Оксана Бачина: "А с учетом активного перехода компаний на удаленную работу, думаю, что, как и весной, можно ждать перераспределения отходов из коммерческого в жилой сектор".

Петр Бирюков: В Москве начали проводить дезинфекцию открытых пространств

Бачина напомнила, что во время первой волны самоизоляции в жилых районах количество отходов выросло на 15 процентов, а в коммерческом секторе, напротив, до 80 процентов контрактов были приостановлены. Головной же болью для компании стали отходы от доставки готовой еды - доля упаковки от нее в общем потоке отходов за апрель - май выросла примерно на 20%. Кроме того, операторы фиксировали рост в мусорных баках на 10-15 процентов одежды и текстиля. Дело в том, что оказавшись запертыми в четырех стенах, многие москвичи начали разбирать копившееся годами содержимое антресолей и шкафов.

Чтобы не погрязнуть в грязи, в городе усилили контроль за освобождением контейнеров

Несмотря на то что ветошь не перерабатывают, мусорные операторы нашли ей применение: чистили прессы и оборудование на сортировочной станции. Сейчас компании работают в штатном режиме. Отходы вывозятся ежедневно, вторсырье - отдельными машинами, но если потребуется, операторы готовы наладить и дополнительный вывоз.

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