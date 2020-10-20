Чем больше москвичей дома, тем больше отходов в жилых кварталах

В пресс-службах компаний "Эколайн" и "МКМ-Логистика", обслуживающих центр, север, запад и юго-запад столицы, отметили, что вторая волна самоизоляции может дать более существенный прирост объема отходов, чем весной еще и потому, что завершился дачный сезон и большинство москвичей вернулись в город. Как рассказала "РГ" представитель "Эколайна" Оксана Бачина: "А с учетом активного перехода компаний на удаленную работу, думаю, что, как и весной, можно ждать перераспределения отходов из коммерческого в жилой сектор".

Бачина напомнила, что во время первой волны самоизоляции в жилых районах количество отходов выросло на 15 процентов, а в коммерческом секторе, напротив, до 80 процентов контрактов были приостановлены. Головной же болью для компании стали отходы от доставки готовой еды - доля упаковки от нее в общем потоке отходов за апрель - май выросла примерно на 20%. Кроме того, операторы фиксировали рост в мусорных баках на 10-15 процентов одежды и текстиля. Дело в том, что оказавшись запертыми в четырех стенах, многие москвичи начали разбирать копившееся годами содержимое антресолей и шкафов.

Чтобы не погрязнуть в грязи, в городе усилили контроль за освобождением контейнеров

Несмотря на то что ветошь не перерабатывают, мусорные операторы нашли ей применение: чистили прессы и оборудование на сортировочной станции. Сейчас компании работают в штатном режиме. Отходы вывозятся ежедневно, вторсырье - отдельными машинами, но если потребуется, операторы готовы наладить и дополнительный вывоз.