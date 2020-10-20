Депутаты внесли изменения в бюджет Калуги

20 октября на заседании городской думы депутаты внесли поправки в бюджет города. Изменения затронули ведомственную структуру расходов бюджета.

11 миллионов рублей выделяется на предоставление гражданам права бесплатного и льготного проезда в городском электрическом транспорте и в автобусах общего пользования, 5,3 млн. рублей - на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 4 миллиона 290 тысяч рублей - на обеспечение деятельности МКУ "Служба единого заказа городского хозяйства".

2 миллиона 423 тысячи рублей будет направлено на выплату компенсации части расходов на оплату коммунальной услуги по отоплению гражданам, проживающим в малоэтажных домах, не оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии.

493,5 тысяч рублей будет выделено на ремонт объекта культурного наследия федерального значения - здание детского сада "Карамелька".

242 тысячи рублей выделяется на обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "ДЮЦ "Исток", 180 тысяч рублей - на адресную поддержку одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств, 100 тысяч рублей - на приобретение пароконвектомата в пищеблок столовой школы № 2.

Также парламентарии скорректировали структуру городской управы города Калуги.

Поправки предусматривают введение в структуру городской управы должности первого заместителя городского головы вместо должности заместителя городского головы - начальника управления делами.

Заместитель председателя городской думы Александр Иванов проинформировал коллег о создании в городской думе фракции партии "Новые люди", возглавил фракцию Роман Выборнов. Всего в городской думе зарегистрировано три фракции: "Единая Россия" в составе 26 депутатов, КПРФ в составе двух депутатов и "Новые люди", в состав которой вошел один депутат.