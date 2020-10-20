Госпитали на ВДНХ и в АТЦ "Москва" приняли первых пациентов с COVID-19

Первые пациенты с коронавирусом поступили во временные госпитали, развернутые на ВДНХ и в автомобильном торговом центре "Москва".

Как сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения, пациенты поступают с легкой и средней тяжестью течения болезни. Им уже оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В госпиталях установлено современное медицинское оборудование: передвижные рентген-аппараты, мобильные компьютерные томографы, которые позволяют провести необходимую лучевую диагностику. В медучреждениях есть палаты интенсивной терапии, оснащенные аппаратами ИВЛ. Все койки пациентов оснащены кислородными станциями и кнопками вызова медицинского персонала.

Временный госпиталь на ВДНХ закреплен за городской клинической больницей № 24, а в АТЦ "Москва" - за городской клинической больницей им. С.С. Юдина.

"Временные госпитали - это настоящие цифровые клиники. Все данные о пациенте при поступлении сразу вносятся в электронную систему, минуя бумажный носитель - создается история болезни, а пациенту выдается QR-код", - сообщили в пресс-службе депздрава.

Доступ к истории болезни автоматически появляется в планшетах у всех медицинских сотрудников госпиталя, ежедневно в систему вносятся показатели, назначения врачей, результаты анализов - увидеть это можно, просто отсканировав QR-код с помощью электронного планшета.

В начале октябре первых пациентов также принял временный госпиталь в ледовом дворце Крылатское (ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова) и на территории конгрессно-выставочного центра "Сокольники" (ГКБ им. Ф.И.Иноземцева).