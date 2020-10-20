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20.10.2020 10:11
Рубрика: Экономика

Кафе и ресторанам Москвы рекомендовано из-за ветра закрыть летние веранды

Текст: Ирина Огилько

Во вторник кафе и ресторанам Москвы рекомендуется закрыть летние веранды из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента торговли и услуг.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий: усиление ветра до 17 м/с и дождем, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты", - сообщает пресс-служба.

Напомним, что по прогнозу Метеобюро Москвы и области, 20 октября днем ожидаются осадки в виде дождя, температура в Москве + 3..+5 градусов, ветер западный до 17 м/с, в вечерние часы возможен снег с дождем.

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