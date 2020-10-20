Что происходит на рынке образования и как изменился он на фоне пандемии коронавируса, рассказала "РГ" председатель комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов, ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок.

Как вы оцениваете рынок услуг по профессиональному образованию в нашей стране?

Наталья Починок: Считается, что рынок образования взрослых в мире сегодня составляет не более пяти процентов от реальной потребности и в ближайшие годы будет одним из самых быстрорастущих. Концепция "Образование в течение жизни" постепенно превращается в насущную потребность. Профессии и знания меняются: фактически не остается областей, в которых достаточно один раз отучиться, а потом расслабиться и спокойно работать, - чтобы оставаться специалистом, нужно постоянно повышать квалификацию.

Гораздо острее стоит вопрос с переподготовкой. Сейчас, например, все чаще можно услышать, что миллионы людей останутся без работы, когда появятся беспилотные автомобили или их труд заменят роботы. Всем этим людям будет необходимо переучиваться, и начинать лучше уже сегодня.

Нуждается ли сфера образования для взрослых в дополнительном контроле?

Наталья Починок: На этом рынке в России выбор огромен. И если в сфере высшего профессионального образования государство строго следит за уровнем и качеством подготовки, то на рынке дополнительного профессионального образования (ДПО) царит свободная конкуренция, в которой участвуют и вузы, и крупные компании-работодатели, и множество никем не контролируемых небольших организаций. В целом это хорошая тенденция: излишний контроль в сфере ДПО просто убьет конкуренцию. Люди и работодатели - лучшие контролеры.

Свободная конкуренция на рынке образования дает интересные результаты: постепенно появляются актуальные и качественные проекты, приходят инвесторы, повышается уровень осознанности потребителей. Совсем недавно повсеместно процветали тренеры-самоучки, обещавшие начинающим предпринимателям золотые горы. Сейчас эта тенденция ослабевает. Люди начинают понимать, что в образовании, как и в других областях, не бывает легких денег - не стоит рассчитывать, что один-два курса принесут вам миллионы.

"Не остается областей, в которых достаточно один раз отучиться, а потом расслабиться и спокойно работать"

Что изменилось на этом рынке в связи с пандемией?

Наталья Починок: Прежде всего у большинства людей упала с глаз пелена. Сейчас всем понятно: профессию не приобрести с помощью одних только роликов на YouTube. Настоящее дистанционное образование предполагает интерактивные адаптивные технологии, выверенные программы, контроль со стороны преподавателя, обратную связь, работу в группах и много-много практики. С другой стороны, люди увидели, что учеба не обязательно завязана исключительно на очном посещении класса. Конечно, нам еще предстоит большая работа по развитию технологий, но пандемия точно дала невероятный импульс этому направлению.

Однако нужно помнить: самые лучшие программы рождаются в результате сотрудничества вузов с работодателями, когда теория и умение учить сочетаются с самой передовой практикой. Удачные примеры есть, но их недостаточно, особенно в малых населенных пунктах, а ведь специалисты нужны не только в крупных городах! У многих компаний сегодня большие проблемы с наймом и переподготовкой персонала в регионах. Именно сотрудничество с вузами и применение современных образовательных технологий позволяет выводить на рынок действительно востребованные программы, и в ближайшее время их станет больше.

Насколько реально получить профессию на краткосрочных курсах? Например, по направлению службы занятости.

Наталья Починок: Грамотная переквалификация часто зависит от длительности обучения. освоить новый для себя род деятельности на краткосрочных курсах практически невозможно. Любая профессия требует тысяч часов обучения и практики. Краткосрочные курсы могут приоткрыть дверь в профессию и помочь в выборе нового направления. Основная их цель - дать вам дополнительные знания в своей либо смежной профессии. Но стать настоящим специалистом на краткосрочных курсах невозможно. И если вам это обещают - вас обманывают.

Что стоит учитывать взрослому человеку, желающему приобрести более востребованную профессию, при выборе специальности и учебного заведения?

Наталья Починок: Чтобы не прогадать, надо ориентироваться на свои личные предпочтения. Ведь профессия - это не просто то, что приносит деньги: в ней предстоит жить долгие годы, уделять ей время больше, чем чему-либо. Так что самое главное - чтобы вам самому было интересно и комфортно.

Касательно учебного заведения - лучшее образование всегда системное. Это однозначно. Надо выбирать место, где дают глубокие системные знания. В современном мире нет недостатка в информации: в интернете можно найти абсолютно все, вот только в результате мы часто поглощаем не полезные сведения, а информационный "мусор", в том числе массу данных, противоречащих друг другу. Роль образовательного учреждения - построить маршрут познания, образовательную траекторию на пути к профессии. И провести вас по ней к будущему успеху.