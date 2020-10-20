Как меняются подходы к формированию региональных бюджетов

Публичные слушания федерального бюджета на предстоящие три года, состоявшиеся в Совете Федерации, стали поводом для обсуждения: как формировать региональные финансовые документы в сложившихся условиях? Эксперты признали: последствия пандемии коронавируса еще многие месяцы будут влиять на экономику субъектов, а значит, и на наполнение доходной части бюджетов. В регионах подчеркнули, что выстраивать бюджетную политику в будущем году придется еще более внимательно - экономя, но при этом инвестируя в будущее.

В ускоренном темпе

Первое, о чем теперь говорят в законодательных собраниях областей Черноземья, - это об оперативности. Принимать решения о субсидиях и дотациях теперь приходится не только взвешенно - из-за сокращения собственных доходов, - но и очень быстро. В части регионов на законодательном уровне были закреплены нормы о том, что областные парламенты могут созывать сессию вне плана.

Липецкий облсовет, к слову, так работает с прошедшей весны: нужно принять поправки в бюджет - внеочередная сессия народных избранников созывается в заочном режиме. Так, совсем недавно в главный финансовый документ нынешнего года внесли поправки, для того чтобы закупить лекарства против коронавируса для амбулаторных больных. До конца года на эти цели выделят 9,3 миллиона рублей, а в главном финансовом документе на будущий год запланирована сумма свыше 56 миллионов.

В Тамбовской области заксобрание тоже внесло поправки в законодательство с той же самой целью - только там перераспределение бюджетных ассигнований может происходить уже по решению исполнительных властей. Как отметил председатель профильного комитета облдумы Юрий Плужников, такой принцип работы экономит не только деньги, но и время. В непростой ситуации распространения коронавируса перебрасывать средства на важные статьи расходов нужно быстро.

На федеральном уровне этот тренд поддерживают. Сенатор Анатолий Артамонов, возглавляющий комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам, сообщил, что в Совете одобрили закон об особом порядке исполнения бюджетной системы в 2021 году.

- В нем расширены возможности регионов и муниципалитетов по более оперативному использованию своих финансовых ресурсов, - пояснил Анатолий Артамонов. - Например, увеличено количество направлений расходования регионами средств, высвобождаемых от реструктуризации бюджетной задолженности. Теперь они смогут их направлять на привлечение инвестиций и реализацию федеральных и региональных проектов. Я считаю такой подход абсолютно правильным. По мере преодоления последствий пандемии регионы должны получить больше возможностей для самостоятельного социально-экономического развития.

Не без помощи центра

Сенаторы высказали пожелание - не снижать расходы на ключевые национальные проекты, от которых зависит не только текущее состояние социальной сферы в субъектах, но и приток потенциальных инвестиций. "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Развитие АПК", по мнению членов СФ, необходимо финансировать активнее, предоставляя средства регионам, где эти направления - приоритет.

Выступавший на публичных слушаниях глава Курской области Роман Старовойт отметил, что, несмотря на жесткое сокращение второстепенных расходов, баланс главного финансового документа находится "буквально на грани". К слову, в регионе и так второй год усиленно экономят средства. К примеру, после назначения на пост врио главы области отказался от охраны и сэкономил тем самым девять миллионов рублей. Еще свыше 230 миллионов было сэкономлено на реструктуризации администрации региона. На что пошли освободившиеся средства? На ремонт кровли больницы скорой медицинской помощи, инженерных сетей в самом Доме советов, где периодически отключалось электричество и протекала канализация. Отдельная тема - экономия на закупках. Их централизация позволила сэкономить в нынешнем году уже свыше 600 миллионов рублей.

Неопределенность с поступлениями собственных средств в казну заставляет регионы просить федеральный центр не только о дополнительной поддержке, но и о льготном кредитовании

При этом базовые потребности региона по-прежнему требуют серьезных вложений из казны. Роман Старовойт отметил, что регион намерен реализовать свыше 10 новых проектов по развитию сельских территорий. В селах нужны ФАП, новые инженерные сети, в том числе газопровод, и, конечно, дороги. А на их строительство и ремонт, по предварительным подсчетам, в общей сложности уже необходимо 30 миллиардов рублей.

На публичных слушаниях губернатор попросил помощи от федерального центра. Он отметил, что поддержка отраслевого министерства в сумме 286 миллионов рублей позволила бы ощутимо улучшить ситуацию с обустройством сел. Ведь курские аграрии, собравшие в нынешнем году около шести миллионов тонн зерна, достойны жить в лучших условиях.

Предсказание нестабильности

Пока из всех регионов Черноземья только в Орловской области представили прогнозные параметры регионального бюджета на будущий год. Руководитель Департамента финансов Орловской области Елена Сапожникова отметила, что казна формировалась исходя из приоритета социально значимых расходов и реализации нацпроектов. При этом доля собственных доходов в общем объеме в 38,3 миллиарда рублей составляет почти 20,8 миллиарда. На социальную сферу нужно выделить почти 25 миллиардов рублей: на социальную политику - 12,5, на образование - почти восемь миллиардов, на здравоохранение - свыше 3,3 .

Пандемия продолжает влиять на финансовую ситуацию в регионах, и поэтому прогнозировать доходы казны очень сложно. Так, в Воронежской области отметили, что основные показатели облбюджета на предстоящий год останутся на уровне года нынешнего, однако уже понятно, что они будут корректироваться.

Усугубляет ситуацию с доходами бюджетов еще и пакет принятых весной и летом законопроектов о льготах для бизнеса: они были приняты в каждом субъекте, причем в некоторых отраслях послабления позволили спасти от разорения как крупные предприятия, так и небольшие компании. Однако когда они вновь станут приносить в бюджет докризисные суммы - пока сказать сложно.

Неопределенность с поступлениями собственных средств в казну и заставляет регионы просить федеральный центр не только о дополнительной поддержке, но и о льготном кредитовании. Роман Старовойт на слушаниях обратил внимание на наложенные на регионы ограничения по бюджетному и коммерческому кредитованию.

- Я не сторонник наращивать государственный долг, - подчеркнул он. - Но если мы не получим возможность привлечь финансовые ресурсы, то не сможем нарастить бюджет и построить социальные объекты.

По его словам, дополнительные кредиты - по приемлемой ставке - позволили бы спроектировать новые дороги, школы, детсады и многое другое, а уже развитая социальная сфера сделала бы регион привлекательнее для инвесторов.

Прямая речь

Анатолий Артамонов, председатель комитета СФ РФ:

- Ситуация в субъектах по-прежнему отличается высокой степенью неопределенности и меняется очень быстро. Соответственно меняются их доходы, долговая нагрузка, расходные обязательства. Требуются значительные финансовые вложения на борьбу с коронавирусной инфекцией. Мы только что приняли большой "налоговый пакет", направленный в большей степени на пополнение доходной части федерального бюджета. Важно при распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности максимально актуализировать статистические данные о финансовом состоянии регионов, чтобы это распределение соответствовало реальным потребностям территорий.