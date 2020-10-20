Метеорологи рассказали о возвращении тепла в центральную Россию

Тепло еще вернется в регионы центральной России к концу рабочей недели. Температура в среднем будет выше привычных значений третьей декады октября на пять-семь градусов.

"В Центральном федеральном округе температура повыситься к пятнице до девяти-двенадцати градусов. От тринадцати до шестнадцати со знаком плюс будет в регионах Черноземья и Среднего Поволжья", - со ссылкой на метеорологов центра "Фобос" пишет РИА Новости.

Гораздо комфортнее и теплее станет и в восточных регионах страны. Так Башкирии и в Оренбургской области к началу выходных воздух прогреется до 13 градусов. Впрочем, рассчитывать на долгое тепло не стоит, а вот порадоваться ему - да, добавили специалисты.

Ранее синоптики отмечали, что в этом году осень в России необыкновенно комфортная. В большинстве регионов страны теплая погода продержалась до середины октября.