Открылось движение по второй очереди Восточного обхода Тулы

В Туле министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава региона Алексей Дюмин открыли движение по второй очереди Восточного обхода областного центра, проехав первыми по новой магистрали.

Восточный обход существенно разгружает центр города. Его первая очередь - двухполосная трасса - была построена еще в 2006 году. Предполагалось, что следом появится еще одна двухполоска, но на вторую очередь денег не хватило. В результате такой половинчатости горожане получили еще одну автодорогу, где в часы пик образовывались пробки. Так что открытие второй очереди Восточного обхода - событие, которого туляки ждали с нетерпением. К тому же за эти годы бывшие пустыри стали превращаться в современные жилые кварталы, здесь же находятся такие знаковые места, как Суворовское училище, Ледовый дворец, парк "Патриот-Тула", да и ряд крупных супермаркетов.

Но особо стоит сказать о надземном переходе в районе Суворовского училища и парка "Патриот-Тула". Это первое в ЦФО подобное сооружение из алюминия. Его конструкции были доставлены на место уже готовыми к сборке (длина пролетного строения 40 метров, ширина прохожей части три метра), а монтаж, по словам Евгения Дитриха, занял несколько часов, к тому же без применения тяжелой строительной техники, что сохранило дорожное полотно.

- Исходя из того, что получилось с поставками по алюминию, это космос, - заметил министр, пройдя по нему в сопровождении главы региона. Это образец инновационного строительства. На федеральных трассах будем пробовать такие объекты. За Тульской областью спешим всей Россией.

Вторая очередь Восточного обхода была построена в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Объем финансирования - около 800 миллионов рублей.

В Послании 2019 года Алексей Дюмин также поручил проработать проект развязки на пересечении обхода с улицей Ложевой. Проект будет готов к концу 2020-го.