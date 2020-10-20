Пандемия вызвала спрос на дополнительное профобразование

Дополнительное профессиональное образование, курсы повышения квалификации и переобучение самым нужным на рынке труда профессиям - тренд, который наметился сразу после старта пандемии коронавируса. "Пока вы сидели на карантине, эти люди зарабатывали бешеные деньги" - самая распространенная формулировка в рекламе новых курсов для будущих профессионалов. При этом специальность может быть совершенно неожиданной. Эксперты отрасли отмечают, что рынок образовательных услуг изменился и, скорее всего, уже не будет прежним.

Визаж, ресницы и успех

Такое количество краткосрочных курсов, пожалуй, предлагается рынком впервые, при этом, как правило, у каждой фирмы, взявшей на себя обязательство обучить востребованной профессии с нуля, есть еще и онлайн-аналог образовательной программы.

- Если вдруг нас закроют, как весной, вы сможете заниматься удаленно: преподаватель уже записала занятия, - рассказала менеджер одной из компаний, где предлагают за четыре дня освоить курс визажа и оформления бровей.

Программа построена причудливо: занятия проходят раз в неделю, сам курс рассчитан на месяц. На резонный вопрос, получится ли освоить необходимые навыки за такой срок и при предложенном графике, получаем типичный ответ:

- Все зависит от вас. Надо стараться: стоимость курса - девять тысяч рублей, просто подумайте, сумма немалая. Чем не стимул учиться?

Условия обучения дополнительным профессиям схожи: удаленный доступ к лекциям и семинарам, живой чат со студентами, возможность проверки домашнего задания преподавателями за дополнительную плату и даже диплом на английском языке, за оформление которого тоже придется выложить две-три тысячи сверх заплаченного за курс. При этом спектр востребованных профессий, на которые не нужно тратить годы в университетах или колледжах, достаточно широк. Массажисты, парикмахеры, коучи, фитнес-тренеры, психологи, дизайнеры интерьеров - все востребованы, ведь даже в условиях карантина человеку нужна их помощь. Менеджеры по продажам таких курсов атакуют потенциальных учеников звонками, рассказывают, что прическу, как и массаж, можно при желании сделать клиенту на дому, консультацию психолога дать по скайпу, а дизайн квартиры разработать удаленно и предоставить клиенту после оплаты - опять же онлайн.

- Люди уже поняли, что нужно обустраивать дом, ведь в один момент он может стать для них не просто местом для ночлега, но еще и фитнес-залом, рабочим кабинетом и детсадом для детей, так что записывайтесь в группу. С ноября у нас новый набор, - рассказывает менеджер фирмы онлайн-обучения Ольга. - Даже если сейчас нет всей суммы, чтобы заплатить за обучение, у нас договор с несколькими банками, есть рассрочка.

Бизнес на здоровье

К слову, в банковском секторе тоже поймали тренд на переобучение всех и всему. Управляющий белгородским операционным офисом банка "Открытие" Георгий Ягубов отмечает, что в финансовой организации уже составили список отраслей, которые имеют широкие перспективы для развития в новых условиях. И первыми в нем стоят все те, что так или иначе связаны со здоровьем.

- Люди поняли, что вкладывать в собственное самочувствие необходимо, - говорит Георгий Ягубов. - Поэтому весь тот бизнес, который будет вынужден измениться, так или иначе обратит внимание на ниши в этой отрасли.

Психология, коучинг, массажные техники для снятия стресса, оздоровительный фитнес - все это считается теперь перспективными направлениями и кредитуется банками. Ягубов также отмечает, что кредитные продукты необходимо предлагать и потенциальным кадрам в этих отраслях, что, собственно, уже и происходит. Примечательно, что средний ежемесячный платеж недалек от суммы пособия по безработице.

- Люди стали переосмысливать многое, - уверен управляющий. - Поэтому мы скоро увидим бум обучения новым профессиям.

Впрочем, в стороне от тенденции не остаются и государственные вузы и ссузы. Федеральная программа, которая позволяет переобучиться востребованным профессиям, уже стартовала в регионах. При этом спектр специальностей, которые предлагаются, далеки от новомодных инстаграмных предложений.

Пусть еще научат

В Белгородском государственном университете и еще 16 ссузах региона можно получить навыки и знания по 29 специальностям. Поварское дело, ветеринария, программные решения для бизнеса, ремонт и обслуживание автомобилей - эти и еще ряд других специальностей востребованы непосредственно на предприятиях Белгородской области.

- Этот список так и формировался, - отмечает начальник регионального управления профобразования Людмила Шаповалова. - Вакансии по этим специальностям есть в базе центров занятости, работодатели заявляют о нехватке кадров. При этом получить профессию бесплатно на базе наших техникумов и колледжей может любой человек, который попадает в категорию пострадавших от коронавирусной пандемии.

Предлагаются удаленный доступ к лекциям и семинарам, живой чат со студентами, возможность проверки домашнего задания за дополнительную плату и даже диплом на английском

Первые, кто получил такой стату, - белгородцы, ставшие безработными. Предложение пройти курсы поступает им в Центре занятости, однако можно и самим проявить инициативу, подав заявку на портале "Работа в России". То же самое могут сделать вчерашние студенты - выпускники учебных заведений 2020 года.

- Это логично, - считает Людмила Шаповалова. - Последние месяцы обучения для них прошли в дистанционном режиме. И если человек хочет или доучиться в традиционных условиях, или получить дополнительные навыки, он может воспользоваться программой. Третья категория - это люди, которые сейчас находятся под риском увольнения. И этот статус получить можно только в том случае, если работодатель официально уведомил о предстоящем сокращении или о переходе на неполный рабочий день. При этом можно все так же работать, важен не факт увольнения, а именно риск. Если в дальнейшей трудовой деятельности специалиста наметились сложности, он имеет право подать заявку на обучение.

Все заявления от потенциальных студентов сначала рассматриваются, потом формируются группы. Директор регионального агентства развития квалификаций Андрей Куравин отмечает, что по одной специальности может быть сформировано несколько групп и не один поток: если она будет так востребована, то никому не откажут.

Пока в базе заявок на обучение этим специальностям свыше 300 желающих учиться. Квота для региона от федерального Центра - 1,5 тысячи человек. Увеличат ли ее в будущем, если программа окажется востребованной, покажет время, а сейчас потенциальные студенты просчитывают выгоду. Платит за их образование федеральный бюджет. Людмила Шаповалова отмечает, что на обучение каждого студента в среднем выделяется 25 тысяч рублей. В эту сумму входит оплата работы преподавателей, использование лабораторий техникумов и колледжей, расходные материалы, без которых не обойтись на практических занятиях. Однако выбор потенциальных студентов зависит только от них.