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20.10.2020 16:41

Тренд на переобучение

Пандемия вызвала спрос на дополнительное профобразование
Текст: Анна Скрипка (Белгород)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 236(8290)
Дополнительное профессиональное образование, курсы повышения квалификации и переобучение самым нужным на рынке труда профессиям - тренд, который наметился сразу после старта пандемии коронавируса. "Пока вы сидели на карантине, эти люди зарабатывали бешеные деньги" - самая распространенная формулировка в рекламе новых курсов для будущих профессионалов. При этом специальность может быть совершенно неожиданной. Эксперты отрасли отмечают, что рынок образовательных услуг изменился и, скорее всего, уже не будет прежним.

Визаж, ресницы и успех

Такое количество краткосрочных курсов, пожалуй, предлагается рынком впервые, при этом, как правило, у каждой фирмы, взявшей на себя обязательство обучить востребованной профессии с нуля, есть еще и онлайн-аналог образовательной программы.

- Если вдруг нас закроют, как весной, вы сможете заниматься удаленно: преподаватель уже записала занятия, - рассказала менеджер одной из компаний, где предлагают за четыре дня освоить курс визажа и оформления бровей.

Программа построена причудливо: занятия проходят раз в неделю, сам курс рассчитан на месяц. На резонный вопрос, получится ли освоить необходимые навыки за такой срок и при предложенном графике, получаем типичный ответ:

Фото: iStock
Названы самые высокооплачиваемые удаленные профессии

- Все зависит от вас. Надо стараться: стоимость курса - девять тысяч рублей, просто подумайте, сумма немалая. Чем не стимул учиться?

Условия обучения дополнительным профессиям схожи: удаленный доступ к лекциям и семинарам, живой чат со студентами, возможность проверки домашнего задания преподавателями за дополнительную плату и даже диплом на английском языке, за оформление которого тоже придется выложить две-три тысячи сверх заплаченного за курс. При этом спектр востребованных профессий, на которые не нужно тратить годы в университетах или колледжах, достаточно широк. Массажисты, парикмахеры, коучи, фитнес-тренеры, психологи, дизайнеры интерьеров - все востребованы, ведь даже в условиях карантина человеку нужна их помощь. Менеджеры по продажам таких курсов атакуют потенциальных учеников звонками, рассказывают, что прическу, как и массаж, можно при желании сделать клиенту на дому, консультацию психолога дать по скайпу, а дизайн квартиры разработать удаленно и предоставить клиенту после оплаты - опять же онлайн.

- Люди уже поняли, что нужно обустраивать дом, ведь в один момент он может стать для них не просто местом для ночлега, но еще и фитнес-залом, рабочим кабинетом и детсадом для детей, так что записывайтесь в группу. С ноября у нас новый набор, - рассказывает менеджер фирмы онлайн-обучения Ольга. - Даже если сейчас нет всей суммы, чтобы заплатить за обучение, у нас договор с несколькими банками, есть рассрочка.

Бизнес на здоровье

К слову, в банковском секторе тоже поймали тренд на переобучение всех и всему. Управляющий белгородским операционным офисом банка "Открытие" Георгий Ягубов отмечает, что в финансовой организации уже составили список отраслей, которые имеют широкие перспективы для развития в новых условиях. И первыми в нем стоят все те, что так или иначе связаны со здоровьем.

- Люди поняли, что вкладывать в собственное самочувствие необходимо, - говорит Георгий Ягубов. - Поэтому весь тот бизнес, который будет вынужден измениться, так или иначе обратит внимание на ниши в этой отрасли.

Фото: Photoxpress
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Психология, коучинг, массажные техники для снятия стресса, оздоровительный фитнес - все это считается теперь перспективными направлениями и кредитуется банками. Ягубов также отмечает, что кредитные продукты необходимо предлагать и потенциальным кадрам в этих отраслях, что, собственно, уже и происходит. Примечательно, что средний ежемесячный платеж недалек от суммы пособия по безработице.

- Люди стали переосмысливать многое, - уверен управляющий. - Поэтому мы скоро увидим бум обучения новым профессиям.

Впрочем, в стороне от тенденции не остаются и государственные вузы и ссузы. Федеральная программа, которая позволяет переобучиться востребованным профессиям, уже стартовала в регионах. При этом спектр специальностей, которые предлагаются, далеки от новомодных инстаграмных предложений.

Пусть еще научат

В Белгородском государственном университете и еще 16 ссузах региона можно получить навыки и знания по 29 специальностям. Поварское дело, ветеринария, программные решения для бизнеса, ремонт и обслуживание автомобилей - эти и еще ряд других специальностей востребованы непосредственно на предприятиях Белгородской области.

- Этот список так и формировался, - отмечает начальник регионального управления профобразования Людмила Шаповалова. - Вакансии по этим специальностям есть в базе центров занятости, работодатели заявляют о нехватке кадров. При этом получить профессию бесплатно на базе наших техникумов и колледжей может любой человек, который попадает в категорию пострадавших от коронавирусной пандемии.

Предлагаются удаленный доступ к лекциям и семинарам, живой чат со студентами, возможность проверки домашнего задания за дополнительную плату и даже диплом на английском

Первые, кто получил такой стату, - белгородцы, ставшие безработными. Предложение пройти курсы поступает им в Центре занятости, однако можно и самим проявить инициативу, подав заявку на портале "Работа в России". То же самое могут сделать вчерашние студенты - выпускники учебных заведений 2020 года.

- Это логично, - считает Людмила Шаповалова. - Последние месяцы обучения для них прошли в дистанционном режиме. И если человек хочет или доучиться в традиционных условиях, или получить дополнительные навыки, он может воспользоваться программой. Третья категория - это люди, которые сейчас находятся под риском увольнения. И этот статус получить можно только в том случае, если работодатель официально уведомил о предстоящем сокращении или о переходе на неполный рабочий день. При этом можно все так же работать, важен не факт увольнения, а именно риск. Если в дальнейшей трудовой деятельности специалиста наметились сложности, он имеет право подать заявку на обучение.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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Все заявления от потенциальных студентов сначала рассматриваются, потом формируются группы. Директор регионального агентства развития квалификаций Андрей Куравин отмечает, что по одной специальности может быть сформировано несколько групп и не один поток: если она будет так востребована, то никому не откажут.

Пока в базе заявок на обучение этим специальностям свыше 300 желающих учиться. Квота для региона от федерального Центра - 1,5 тысячи человек. Увеличат ли ее в будущем, если программа окажется востребованной, покажет время, а сейчас потенциальные студенты просчитывают выгоду. Платит за их образование федеральный бюджет. Людмила Шаповалова отмечает, что на обучение каждого студента в среднем выделяется 25 тысяч рублей. В эту сумму входит оплата работы преподавателей, использование лабораторий техникумов и колледжей, расходные материалы, без которых не обойтись на практических занятиях. Однако выбор потенциальных студентов зависит только от них.

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