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Рубрика: Происшествия

Под Смоленском завели дело о дороге высотой в один метр

Текст: Антон Валагин (Смоленск)

Смоленские следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) против чиновников Крохоткинского сельского поселения.

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Поводом для расследования стали жалобы жителей села Валутино на отремонтированную по муниципальному контракту дорогу. Ее основание, щебень и прочие слои не зарыли в землю, как это обычно делается, а настелили поверх прежней улицы. В результате проезжая часть возвышается над калитками почти на метр. Тротуар еще выше.

- По предварительным данным, должностными лицами органа местного самоуправления согласованы корректировки в проект и внесены изменения в муниципальный контракт, существенно затрудняющие выход и выезд с придомовых территорий, - рассказали в управлении СК по Смоленской области.

Следователи произвели выемку документов в сельсовете, допрашивают чиновников и представителей подрядчика.

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