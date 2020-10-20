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20.10.2020 19:27
Рубрика: Происшествия

СК подтвердил гибель ребенка при взрыве в Лобне

Текст: Сергей Бабкин

Информация о гибели 14-летнего подростка в одном из патриотических клубов Лобни поступила в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба ГСУ СК региона.

На место происшествия выехала оперативная группа, следователи и эксперты-криминалисты. Они тщательно изучат все обстоятельства происшествия. В частности, СК выяснит, как боевой снаряд оказался в руках ребенка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее "РГ" писала, что мальчик был воспитанником клуба "Созвездие". Он разбирал снаряд времен Великой Отечественной войны, и боеприпас взорвался. Подросток погиб на месте.

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