СК подтвердил гибель ребенка при взрыве в Лобне

Информация о гибели 14-летнего подростка в одном из патриотических клубов Лобни поступила в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба ГСУ СК региона.

На место происшествия выехала оперативная группа, следователи и эксперты-криминалисты. Они тщательно изучат все обстоятельства происшествия. В частности, СК выяснит, как боевой снаряд оказался в руках ребенка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее "РГ" писала, что мальчик был воспитанником клуба "Созвездие". Он разбирал снаряд времен Великой Отечественной войны, и боеприпас взорвался. Подросток погиб на месте.