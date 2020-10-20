Собянин: В Москве запущена система поддержки принятия врачебных решений

Во взрослых поликлиниках столицы начала работать система принятия врачебных решений. Об этом сообщил сегодня мэр столицы Сергей Собянин, посетив вместе с президентом Сбербанка Германом Грефом поликлинику №68 на Якиманке. Именно "Сбер" стал партнером Москвы в реализации этого проекта искусственного интеллекта, так как его специалисты имеют большой опыт в сфере анализа больших данных и искусственного интеллекта.

- Мы стоим на пороге совершенно революционного прорывного решения, которое было подготовлено огромной работой врачей, консультантов, экспертов, - сказал глава города. - Созданы цифровые протоколы лечения по большинству нозологий. Созданы пакетные назначения, лабораторные, диагностические направления к другим врачам, тоже охватывающим большинство нозологий. И "Сбер" создал систему искусственного интеллекта - подсказок врачебных решений. Теперь надо соединить огромные массивы данных, которые есть у нас, цифровые потоки, протоколы, назначения и обучать эту машину, совместив эти технологии. И, конечно, я уверен, это даст колоссальный эффект по качеству диагностики, лечению и дальнейшему сопровождению пациентов.

В основе этого, подчеркнул Собянин, будут лежать не субъективные оценки, а мнения 200 лучших врачей, лучших экспертов страны, которые работали над этими клиническими протоколами. Он напомнил, что проект создания системы поддержки принятия врачебных решений реализуется с июня 2019 года в 45 взрослых поликлиниках Москвы. Сама система представляет собой набор цифровых инструментов, которые помогают врачу в принятии решений на всех этапах ведения пациента. Пока в распоряжении московских докторов первые три цифровых инструмента.

Первый помогает поставить предварительный диагноз. Он включает анкету пациента, в которую можно внести данные еще до приема врача, а также систему умного осмотра, которая подскажет врачу, на что обратить внимание в зависимости от жалоб пациента. Второй инструмент - пакетные назначения на диагностику, их сейчас 54. Они необходимы для подтверждения диагноза. Система предлагает набор исследований и консультаций профильных специалистов, которые помогут установить точный диагноз. Инструмент очень востребован: лишь в минувшем сентябре с его помощью было сделано свыше 37 тысяч назначений.

Третьим инструментом является анкета анамнеза жизни пациента. Он может заполнить анкету в электронной медицинской карте, и эти данные врач использует непосредственно на приеме. До конца этого года предполагается так же внедрение умного ввода жалоб - клиницисты разработали целый справочник жалоб пациентов, структурированный по их характеристикам (до 8 на каждую жалобу), которые разделены на общие, основные и дополнительные по заболеваниям. В справочнике - более 600 разных жалоб. В ближайших планах и разработка гида по совместимости лекарственных препаратов. Врачу такой гид поможет при назначениях пациенту с букетом болезней, чтобы при лечении одной из них не навредить организму человека в целом.

По мнению Германа Грефа, процесс цифровизации столичной медицины находится в высокой степени готовности. Вся Москва, по его словам, в настоящий момент является своего рода пилотной площадкой для развития искусственного интеллекта. "Впереди же - самое главное, - продолжил глава "Сбера". - Наш план на следующий год и до конца 2022-го - внедрение системы поддержки принятия врачебных решений уже по нескольким десяткам самых распространенных болезней, диагноз которых можно будет определять с точностью больше 90% - мы стремимся к точности 95%".

Собянин же подчеркнул: при всей полезности "цифрового помощника" врача, его роль все- таки лишь рекомендации, главными же в медицине по-прежнему остаются "пациент и врач".

Напомню, столица уже много лет занимается цифровой базы здравоохранения. В результате появилась единая медицинская информационная система ЕМИАС, благодаря которой москвичи давно в электронном виде записываются к врачу, а пройдя рентгеновское исследование или компьютерную томографию, могут получить снимки по своей электронной почте. Следующим этапом в городе было создание электронной цифровой карты пациента, и сегодня все - практически 100% москвичей имеют электронные карты.

Искусственный интеллект помог московским врачам и в борьбе с коронавирусом. На базе поликлиник в городе весной и летом работали 48 КТ-центров. По результатам проведенной там компьютерной томографии принималось решение может ли пациент лечиться дома под наблюдением телемедицинского центра или его нужно срочно госпитализировать. Позже число этих центров сократилось до 11, а сейчас, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, количество КТ-центров увеличено до 22. Но в отличие от весны, при возобновлении работы КТ-центров, большинство поликлиник продолжают приём плановых пациентов. Данное решение стало возможным благодаря организации в поликлиниках, как в №68, раздельной маршрутизации пациентов в "чистых" и "грязных" зонах.