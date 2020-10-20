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Текст:   Сергей Жуков 
23:12 20.10.2020
Российская газета - Столичный выпуск № 237(8291)

Уеду-ка я в Лобню...

Растет спрос на аренду и покупку частных домов

На фоне роста заболеваемости COVID-19 москвичи снова стали интересоваться покупкой и арендой загородного жилья. Правда, без весеннего ажиотажа: все-таки нет тотальной самоизоляции, да и на удаленку ушли далеко не все.
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

А вот объявления о продаже загородных домов встречаются реже - собственники "поймали" волну и предпочитают искать арендаторов, а не покупателей. Поползли вверх и ценники на дачи, дома и коттеджи. По данным портала "Мир квартир", стоимость аренды в Подмосковье по сравнению с прошлым годом подросла более чем на 7 процентов. Небольшой дом, уточнили аналитики сервиса "Авито-Недвижимость", может обойтись в 39 тысяч рублей в месяц, а коттедж - в сто тысяч. Цены зависят, как правило, от имеющихся в доме удобств, расстояния от города, локации. "Если весной мы наблюдали всплеск спроса на летние дачи, то теперь - на дома, в которых можно зимовать, - объяснил гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко. - Если пандемия затянется или после второй волны наступят третья и четвертая, увидим массовую смену арендных квартир на дома".

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Кто же пытается спрятаться от коронавируса за городом? По словам директора управления элитной недвижимости компании "Метриум Премиум" Анны Раджабовой, частные дома в основном снимают москвичи, работающие удаленно. Интересуются загородной жизнью и семьи с детьми.

"Некоторые компании объявили, что удаленка у них продлится до конца года, - говорит она. - Поэтому их сотрудники арендуют дома на несколько месяцев и даже планируют там встретить Новый год".

Элитные же коттеджи, добавил руководитель департамента загородной недвижимости Point Estate Сергей Горяинов, снимают минимум на полгода и дольше. К тому же сами собственники стараются заключать договоры на срок не меньше года. По словам эксперта, в сравнении с "доковидным" периодом арендные ставки на "элитку" подросли примерно на четверть. Скажем, хороший таунхаус в Подмосковье стоил 220-250 тысяч рублей в месяц, а сейчас - 280-300 тысяч рублей.

Небольшой дом может обойтись в 39 тысяч рублей в месяц, а коттедж - в сто тысяч

Пик спроса на аренду загородной недвижимости в этом году пришелся на апрель и май. Запросов тогда было на 40% больше, чем обычно. "В сентябре интерес к жилью за пределами мегаполиса вырос на 8,1% по сравнению с августом, - отмечает руководитель журнала "Загородное обозрение. Салон загородной недвижимости" Белла Малышева. - Это напрямую связано с растущим напряжением относительно роста числа заболевших COVID-19".

Напомню, весной из-за коронавируса жители Москвы стали задумываться о приобретении участков в Подмосковье. Так, в апреле спрос на дачи вырос более чем на 37 процентов по сравнению с показателем за тот же месяц в 2019 году.

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