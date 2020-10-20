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Текст:   Марина Трубилина 
00:00 20.10.2020
Российская газета - Столичный выпуск № 236(8290)

Переоценка центра

Удаленка подняла стоимость жилья на окраинах городов

Жилье в отдаленных районах со сложной транспортной доступностью может подорожать из-за перехода на удаленную работу.
Арендаторы заинтересовались спальными районами. Фото: Александр Корольков/РГ Арендаторы заинтересовались спальными районами. Фото: Александр Корольков/РГ
Арендаторы заинтересовались спальными районами. Фото: Александр Корольков/РГ

Пандемия значительно ускорила уже существующие тренды - вместо постепенного перехода к удаленке весь мир сделал это в режиме форс-мажора, отмечает основатель компании Realiste Алексей Гальцев. Через несколько лет в дистанционном режиме будет работать около четверти сотрудников, считает он. Это существенно повлияет на перераспределение стоимости недвижимости в пользу окраин мегаполисов и пригородов. "Не исключено, что москвичи будут продавать свои квартиры и переезжать в регионы с более теплым климатом, сохраняя прежний уровень зарплат", - предполагает Гальцев. Так, за последние месяцы в столице, по данным эксперта, наибольшее увеличение стоимости "квадрата" было зафиксировано не в центре города, а в Троицком АО (Новая Москва), Южном и Северо-Восточном АО. В перспективе нескольких лет можно прогнозировать существенное повышение цен на непопулярные сейчас районы, говорит Гальцев. Это повышает и инвестиционную привлекательность такой недвижимости. К примеру, подорожание квартир в районе Свиблово будет на 7% выше, чем в соседних районах, которые пока ценятся больше за транспортную доступность, прогнозирует эксперт.

Фото: iStock
Когда стоит брать квартиру в ипотеку

Рынок купли-продажи недвижимости отличается большой инертностью, изменение тенденций в потребительском выборе может отразиться на уровне цен и динамике спроса лишь через 8-9 месяцев, считает гендиректор агентства "Бон тон" Наталия Кузнецова. Более оперативно реагирует на новые тренды рынок аренды жилья. "Миграцию" арендаторов в последние месяцы из центра в спальные районы отмечает руководитель Аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. В центре Москвы арендные ставки на квартиры с начала года упали на 18%, а на окраинах - лишь на 5-9%, говорит гендиректор портала "Мир квартир" Павел Луценко. Аренда домов в Подмосковье подорожала на 7,2%. "Нельзя сказать, что разница между дальними районами и центральными сотрется окончательно. Жить в Подмосковье все равно будет дешевле, чем в старых районах Москвы. Люди ценят инфраструктуру, им хочется пойти в рестораны, торговые центры, развлекаться, а где-нибудь в сельской или дачной местности этого нет", - рассуждает Луценко.

В центре Москвы арендные ставки упали на 18%, а на окраинах - лишь на 5-9%

Между тем даже через несколько лет удаленка не сотрет полностью ценовую разницу между городом и пригородами, мегаполисами и небольшими населенными пунктами. "Далеко не все могут работать удаленно, и все равно в столице будет больше возможностей, чем в провинции, - считает Луценко. - Если удаленная работа действительно станет массовой, это только слегка ослабит тренд на стягивание населения в крупные города". Как только ситуация выровняется, большинство сотрудников вернется к стандартному формату работы, считает директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев. Сейчас, отмечает управляющий директор сети "Миэль" Мария Жукова, увеличилась активность на столичном рынке покупателей из других регионов России. И они стремятся приобрести недвижимость именно в столице, а не в Новой Москве или окрестностях.

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