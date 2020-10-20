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20.10.2020 13:21

В Калуге увеличилась квартплата

20 октября состоялось совместное заседание комитетов городской думы под председательством Константина Сотскова. Члены комитетов одобрили поправки в решение "Об утверждении порядка определения платы за пользование жилым помещением и размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда".
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Размер планируемой базовой ставки за наем возрастает на 3,6% с 8,35 рублей за квадратный метр до 8,65 рублей за квадратный метр. Размер платы с учетом коэффициентов, характеризующих качество и благоустройство жилого помещения, составит от 7,53 до 9,26 рублей за квадратный метр. Как и ранее, от платы освобождаются малоимущие граждане, а также занимающие барачные, подвальные, полуподвальные, чердачные помещения, а также помещения в домах, признанных аварийными. Городской бюджет от повышения размера платы получит порядка 1,74 млн. рублей.

Депутаты одобрили проект мирового соглашения между городской управой и ООО "СК "Монолит". В счет погашения задолженности по арендной плате и пени по договору аренды в сумме 3,9 млн. рублей, ООО ФСК "Монолит-Калуга" обязуется передать в муниципальную собственность принадлежащее ему недвижимое имущество, а именно 337/1000 доли в праве на нежилое помещение, расположенное по адресу: Солнечный бульвар, д.2, стоимостью 2,9 млн. рублей. Оставшаяся доля помещения также будет передана в муниципальную собственность в 2020-2021 годах в счет погашения задолженности.

Фото: Калужская городская дума
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Депутаты одобрили изменения в Перечень необходимых и обязательных муниципальных услуг. В перечень включаются такие услуги, как подготовка и выдача проектной документации по сохранению объекта культурного наследия и проведение государственной историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия местного значения.

Были одобрены изменения в постановление городской думы "О местных налогах, действующих на территории муниципального образования "Город Калуга".

Полностью освобождаются от уплаты земельного налога органы государственной власти Калужской области, а также организации, осуществляющие оказание государственных услуг.

Ориентировочная сумма выпадающих доходов городского бюджета составит 38 миллионов рублей, предполагается компенсировать их за счет средств областного бюджета.

Парламентарии также поддержали решение о создании комиссии городской думы по муниципально-частному партнерству. Основными задачами комиссии станет: создание правовых условий для привлечения инвестиций в экономику города Калуги, повышение качества товаров, работ, услуг, организация обеспечения которыми потребителей относится к вопросам ведения органов местного самоуправления.

Фото: Калужская городская Дума
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Было признано утратившим силу постановление городской думы "Об утверждении перечня объектов социально-культурной сферы, передаваемых ФГУП "КЗТА" в собственность муниципального образования "Город Калуга". Ранее КЗТА планировалась передача в собственность города здания поликлиники в доме № 141а по улице Салтыкова-Щедрина, но затем данный объект вошел в перечень имущества, подлежащего приватизации. Исковые заявления и апелляции городской управы не получили поддержки в судебных инстанциях.

Парламентарии поддержали технические поправки в Правила разработки прогнозного плана приватизации муниципального имущества и одобрили Положение о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества.

Были одобрены изменения в Положение о территориальном общественном самоуправлении. Поправки оптимизируют процедуру установления границ территориальных общин и предусматривают, что осуществляться ТОС должна на единой территории.

Депутаты одобрили предложения по наименованию улиц. Вновь образованная улица в деревне Канищево получит наименование "Приветливая", а улицы в деревне Юрьевка - "Егорьевская" и "Васильевская".

Фото: Калужская городская Дума
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Также члены комитетов одобрили предложения об установлении мемориальных досок. На фасаде здания школы № 6 появится доска в память об участнике миротворческой миссии в Югославии и боевых действий в Чеченской республике Андрее Зеленковском, а на фасаде дома № 55 по улице Космонавта Комарова - доска в память заслуженного художника РФ Павла Рыженко.

Была одобрена и установка памятного знака в целях увековечения памяти учащихся, выпускников и преподавателей Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства - участников Великой Отечественной войны. Знак установят на прилегающей территории колледжа.

Также члены комитетов одобрили сделки муниципальным предприятиям "Управление калужского троллейбуса" и "Калужские городские коммунальные электрические сети".

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