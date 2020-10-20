У старшеклассников столичных школ с этой недели снова началось дистанционное обучение. Пока по указу мэра оно продлится до 1 ноября. Но в отличие от весны, когда вся столица впервые осваивала учебу в новом формате, онлайн-уроки стали удобнее - все они проходят на платформе Московской электронной школы (МЭШ). Это значит, что ученикам и учителям не нужно переходить бесконечное количество раз с одной ссылки на другую, чтобы попасть на нужный урок.

У школьников проблем с подключением к виртуальным занятиям нет. Только во вторник в МЭШ столичные учителя провели 125 тысяч уроков. Фото: РИА Новости

"Весной ни одна образовательная платформа не была готова к массовому переходу на дистанционку. Учителям и родителям пришлось пользоваться теми сервисами, которые были на рынке. Это был хаотичный, неорганизованный процесс", - вспоминает заммэра по вопросам социального развития Москвы Анастасия Ракова. Да и контролировать его, по словам учителя информатики школы N 1409 Алексея Четверова, было сложно.

В новом формате в первый день удаленки в системе произошел сбой, но все уроки в итоге прошли по расписанию. А уже ко второму уроку учителя и ученики зашли в виртуальные классы и оценили удобство новой технологии - видео-конференц-связи. Им больше не нужно входить в Zoom, Google Meet, Skype, Discord и другие программы. Единая система видео-конференц-связи создана на привычной для школьников и учителей платформе. Подключиться к уроку можно через электронный школьный дневник на компьютере или мобильник. Достаточно нажать на кнопку "Подключится к видеоуроку". Учитель же заходит в виртуальный класс через свою учетную запись в электронном журнале, открывает расписание и выбирает свой урок.

Сбой в первый день занятий произошел как раз в работе электронного дневника и журнала МЭШ, уточнили в департаменте образования. "Урок информатики в 9-м классе, который был первым по расписанию, начался всего на пять минут позже", - прокомментировал ситуацию Четверов.

По сути, внутри МЭШ построена виртуальная школа, где у каждого класса есть свой отдельный кабинет. У администрации школы есть возможность, как и в реальности, посмотреть, что происходит на уроке в каждом классе. Система уже протестирована на классах, которые уходили на карантин в первые 1,5 месяца нового учебного года, а во время школьных каникул учителя с ее помощью проводили классные часы. Как сообщает департамент образования и науки Москвы, сейчас на пике число уникальных запросов в секунду в "Московской электронной школе" достигает почти 90 тысяч или в три раза больше, чем в весенний период. Но и при такой нагрузке система работает в штатном режиме. Только во вторник в МЭШ учителя провели 125 тысяч уроков.

Искренне рад новшествам учитель немецкого языка школы N 1955 Михаил Антонов. По его словам, каждое дистанционное занятие длится с соблюдением всех норм СанПиН. К примеру, урок теперь длится не больше 30 минут. Педагоги по физкультуре подготовили для школьников памятки, с помощью которых после каждого урока школьникам рекомендуется размяться.

Ну а главное, что переход на дистанционку никак не отразился на качестве образования, сказала корреспонденту "РГ" мама двух школьников Мария Коннова, председатель управляющего совета школы N 1252 имени Сервантеса: "Все занятия проходят по расписанию, проблем с подключением к урокам нет, учителя находят нестандартные форматы обучения".