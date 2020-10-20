В Москве ожидаются дожди, погодная гипоксия и магнитные бури

Столичный регион во вторник будет находиться в тыловой части циклона. Поэтому временами днем возможны дожди, ближе к вечеру может пойти снег с дождем. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, максимальная температура воздуха +4…+6, в вечерние часы понижение до нуля. Ветер местами до 17 м/с. Давление ниже нормы - 747 мм рт ст. Содержание кислорода будет пониженное.

Самым неблагоприятным фактором для здоровья станут колебания магнитного поля, которые ожидаются почти всю неделю. Особенно уязвимы лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями, на фоне усталости и переутомления, длительного стрессового влияния могут отмечаться недомогания даже у практически здоровых людей.