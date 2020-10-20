В Москве за последние 10 лет ощутимо снизился уровень социального неравенства людей. Для его измерения во всем мире принято использовать коэффициент Джини, или, как его часто называют, индекс справедливости. И если в 2010 году в российской столице он превышал 50%, то по итогам прошлого года снизился до 41,5%. Об этом "РГ" рассказали в комплексе экономической политики города.

Москва по этому показателю опережает многие мировые мегаполисы. Расслоение общества в Нью-Йорке, к примеру, оценивается в 55%, а в Лондоне достигает 43%. В Москве цифра ниже, а значит, и разница в доходах у богатых и бедных меньше. Чем выше коэффициент, тем больше доходов в руках отдельных групп общества. Причем в России только столица сумела продемонстрировать сокращение неравенства на 9% за десятилетие. Между тем именно крупные города считаются центрами социального неравенства. Например, в Нью-Йорке разница в доходах видна даже в районах - если Манхэттен лоснится роскошью, то уже в Бруклине можно увидеть кварталы, где всем правит бедность. В Москве такого нет - богатые и бедные могут жить по соседству хоть на Пушкинской, хоть в Коммунарке.

Но за счет чего сократился разрыв в российской столице? Глава департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов говорит, что все дело в росте экономики и доходов населения. "Важную роль сыграли эффективная социальная и фискальная политика города, диверсифицированная структура экономики, позволившая успешно решать проблемы занятости, а также развитие конкуренции и рост зарплат практически во всех отраслях", - объясняет он.

Действительно, в 2010 году средняя зарплата в Москве не дотягивала и до 40 тысяч рублей, сейчас она вплотную подходит к 100 тысячам. В отдельных отраслях рост еще выше. Например, учителя в 2010 году зарабатывали в среднем 39,2 тысячи рублей, сейчас их доход более 116 тысяч. У врачей доходы в среднем превышали 140 тысяч рублей еще в прошлом году.

Сокращает неравенство и социальная политика города. Более половины расходов бюджета в этом году направлено на поддержку пожилых, многодетных, малоимущих и других уязвимых категорий москвичей.