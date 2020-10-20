В Москве таксист изнасиловал пассажирку

На юго-западе Москвы пассажирку изнасиловал и ограбил таксист.

Преступление было совершено 18 октября, уточняет пресс-служба ГСУ СК столицы. Таксист применил силу к женщине, надругался над ней и отобрал вещи и паспорт.

Оперативники вышли на след подозреваемого. Им оказался 35-летний рецидивист, приехавший в столицу из Уфы. В машине фигуранта нашли похищенные вещи. Таксист был задержан.

Мужчине предъявили обвинение в изнасиловании, грабеже и похищении паспорта. СК будет требовать в суде арестовать таксиста.