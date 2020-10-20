В Москве усилят контроль за вывозом мусора

Операторам по вывозу мусора дано указание усилить контроль за вывозом отходов. Об этом журналистам сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что в связи с эпидемиологической ситуацией пожилым и имеющим хронические заболевания москвичам рекомендована самоизоляция, столичные компании и предприятия частично переводят сотрудников на удаленный режим работы.

"В связи с этим увеличивается объем выбрасываемого мусора, - отметил Петр Бирюков. - Поэтому операторам дано указание контролировать наполняемость мусорных контейнеров и оперативно их освобождать".

Также дополнительно будут проводить санобработку мест накопления коммунальных отходов и прилегающей территории. И ежедневно дезинфицировать мусоровозы.

"Всем сотрудникам, задействованным в вывозе мусора, предписано строго соблюдать правила личной гигиены и санитарной дисциплины", - заключил заместитель мэра.